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"Сильне рішення": Зеленський закликав США прискорити передачу Україні 500 ракет для Patriot

Київ • УНН

 • 3850 перегляди

Зеленський просить США передати 500 перехоплювачів PAC-3 уже взимку 2026-2027 років. Надання їх Україні саме зараз - це правильний шлях.

"Сильне рішення": Зеленський закликав США прискорити передачу Україні 500 ракет для Patriot

Президент Володимир Зеленський закликав США прискорити постачання Україні 500 ракет PAC-3 для систем Patriot. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Глава держави назвав "сильним" рішення Держдепу США дозволити Україні купити перехоплювачі для "петріотів" проти російської балістики.

П’ятсот перехоплювачів PAC-3 - це суттєво, і вже скоро - цією зимою - це міг би бути дуже ефективний оборонний пакет. Проте визначено, що постачання може початись тільки за кілька років. Просимо американських партнерів знайти рішення саме тоді, коли є реальна небезпека і реальна потреба у застосуванні PAC-3

- зазначив Зеленський.

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Він підкреслив, що зараз кожного дня росіяни бʼють по українській енергетиці.

Тільки за останні два тижні жовтня було вже більше 30 російських ударів по дуже вагомих частинах нашої енергомережі. Саме зараз, ще напередодні зими, путін почав реалізовувати свою ударну операцію проти життєзабезпечення наших міст та громад. Мішені - електрика, опалення, водопостачання, мости та загалом життя у містах

- констатував Президент.

Він уточнив, що Київ дійсно просив США надати Україні зимовий пакет підтримки з розрахунку 100 перехоплювачів для "петріотів" на місяць.

П’ятисот ракет вистачило б закрити наше небо найближчими місяцями - саме тоді, коли так важливо, щоб Україна була в сильній позиції на перемовинах і щоб у росії не вийшло зламати життя в українських містах і громадах

- зазначив Зеленський.

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Він підкреслив, що Сполучені Штати, європейські партнери та інші партнери у світі мають на складах достатні запаси перехоплювачів PAC-3.

Надання їх Україні саме зараз, зимою 2026-2027 років, і потім відновлення арсеналів партнерів вже наступними роками завдяки цьому законтрактованому й оплаченому Україною та партнерами виробництву - це був би правильний шлях, і це цілком реально

- наголосив він.

Глава держави подякував президенту США Дональду Трампу Держдепартаменту та "загалом Адміністрації США за дозвіл".

"Але ми просимо ухвалити рішення, які можуть гарантувати захист життя не післязавтра чи ще колись пізніше, а саме тоді, коли є загроза, - коли росія вбиває і руйнує", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу Україні 500 ракет до ЗРК Patriot на 2,1 млрд доларів.

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