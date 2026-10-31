"Сильне рішення": Зеленський закликав США прискорити передачу Україні 500 ракет для Patriot

Президент Володимир Зеленський закликав США прискорити постачання Україні 500 ракет PAC-3 для систем Patriot. Про це повідомляє УНН.

Глава держави назвав "сильним" рішення Держдепу США дозволити Україні купити перехоплювачі для "петріотів" проти російської балістики.

П’ятсот перехоплювачів PAC-3 - це суттєво, і вже скоро - цією зимою - це міг би бути дуже ефективний оборонний пакет. Проте визначено, що постачання може початись тільки за кілька років. Просимо американських партнерів знайти рішення саме тоді, коли є реальна небезпека і реальна потреба у застосуванні PAC-3