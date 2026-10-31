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"Сильное решение": Зеленский призвал США ускорить передачу Украине 500 ракет для Patriot

Киев • УНН

 • 2874 просмотра

Зеленский просит США передать 500 перехватчиков PAC-3 уже зимой 2026–2027 годов. Предоставить их Украине именно сейчас — это правильный путь.

"Сильное решение": Зеленский призвал США ускорить передачу Украине 500 ракет для Patriot

Президент Владимир Зеленский призвал США ускорить поставки Украине 500 ракет PAC-3 для систем Patriot. Об этом сообщает УНН.

Детали

Глава государства назвал "сильным" решение Госдепартамента США разрешить Украине купить перехватчики для "пэтриотов" против российской баллистики.

Пятьсот перехватчиков PAC-3 — это существенно, и уже скоро — этой зимой — это мог бы быть очень эффективный оборонный пакет. Однако определено, что поставки могут начаться только через несколько лет. Просим американских партнеров найти решение именно тогда, когда существует реальная опасность и реальная потребность в применении PAC-3

— отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что сейчас каждый день россияне бьют по украинской энергетике.

Только за последние две недели октября было уже более 30 российских ударов по очень важным объектам нашей энергосети. Именно сейчас, еще накануне зимы, Путин начал реализовывать свою ударную операцию против жизнеобеспечения наших городов и общин. Цели — электричество, отопление, водоснабжение, мосты и в целом жизнь в городах

— констатировал Президент.

Он уточнил, что Киев действительно просил США предоставить Украине зимний пакет поддержки из расчета 100 перехватчиков для "пэтриотов" в месяц.

Пятисот ракет хватило бы, чтобы закрыть наше небо в ближайшие месяцы — именно тогда, когда так важно, чтобы Украина была в сильной позиции на переговорах и чтобы у России не получилось сломать жизнь в украинских городах и общинах

— отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, европейские партнеры и другие партнеры в мире имеют на складах достаточные запасы перехватчиков PAC-3.

Предоставление их Украине именно сейчас, зимой 2026–2027 годов, а затем восстановление арсеналов партнеров уже в последующие годы благодаря этому законтрактованному и оплаченному Украиной и партнерами производству — это был бы правильный путь, и это вполне реально

— подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил президента США Дональда Трампа, Госдепартамент и "в целом Администрацию США за разрешение".

"Но мы просим принять решения, которые могут гарантировать защиту жизни не послезавтра или когда-нибудь еще позже, а именно тогда, когда существует угроза, — когда Россия убивает и разрушает", — резюмировал Зеленский.

Напомним

Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи Украине 500 ракет для ЗРК Patriot на 2,1 млрд долларов.

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Вадим Хлюдзинский

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