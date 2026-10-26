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Украина почти месяц ждет подписи Хегсета на ракеты для Patriot - Зеленский

Киев • УНН

 • 3688 просмотра

Украина ожидает подписи Пита Хегсета под поставками ракет для Patriot и NASAMS. Киев также договаривается о перехватчиках с Европой и другими партнерами.

Украина почти месяц ждет подписи Хегсета на ракеты для Patriot - Зеленский

Украина работает по нескольким направлениям — как с США, так и с Европой и другими партнёрами — для обеспечения ракетами для Patriot. В частности уже почти месяц ожидаем подписи главы Пентагона Пита Хегсета по ракетам для "пэтриотов" и "насамсов". Украинским должностным лицам поручено ещё раз обсудить это с американской стороной. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях 26 октября, пишет УНН.

Президент сообщил, что провёл селекторное совещание по ситуации с поставками оружия от партнёров и восстановлением энергетики после российских ударов.

О ракетах для Patriot и не только

Министр обороны Украины, Главнокомандующий ВСУ и министр иностранных дел, по его словам, "доложили о ситуации с поставками в Украину перехватчиков для ПВО, прежде всего для "пэтриотов"".

Работаем по нескольким направлениям: с Соединёнными Штатами, Европой и другими партнёрами, у которых есть запас ракет PAC-2 и PAC-3. В частности, уже почти месяц ожидаем подписи господина Хегсета по ракетам для "пэтриотов" и "насамсов". Поручил ещё раз обсудить это с американской стороной. Продолжаются переговоры и с другими странами

— указал Зеленский.

Встреча "Рамштайн"

"Отдельно обсудили подготовку к встрече "Рамштайна" в ноябре. Важно ускорить выполнение решений, которые уже некоторое время находятся на столе. Каждый пакет поддержки — это возможность защитить жизни людей. Благодарю всех, кто действительно поддерживает и, в частности, помогает ускорять жизненно важные поставки", — отметил Зеленский.

Об энергетике

Премьер-министр Сергей Корецкий, по словам Главы государства, доложил о работе в регионах. "Благодарю каждую ремонтную бригаду, все энергетические компании, которые полностью выполняют поставленные задачи. Работы продолжаются фактически без перерыва, и мы используем созданные резервы оборудования. Рассчитываю на своевременную и достаточную коммуникацию МИД Украины, Министерства энергетики и других привлечённых структур по пополнению этих резервов", — отметил Зеленский.

Всего 24 ракеты для Patriot за 90 дней - Зеленский раскрыл объемы поставок24.10.26, 14:43 • 45065 просмотров

Юлия Шрамко

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