Всего 24 ракеты для Patriot за 90 дней - Зеленский раскрыл объемы поставок
Киев • УНН
Зеленский заявил, что Украине передали 24 ракеты за последние 90 дней.
Президент Владимир Зеленский заявил, что "Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика Patriot за последние три месяца", тогда как ей нужно гораздо больше. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.
Я получил от нашего стратегического партнёра 24 ракеты в течение последних 90 дней. Мы не плачем и не кричим, но это очень важно. Я просто пытаюсь сказать, что каждая ракета важна
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На уточнение интервьюера, "говорите ли вы, что США остановили Европу в вопросе отправки вам перехватчиков", Зеленский отметил: "Не остановили, но не подписали".
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