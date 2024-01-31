Евросоюз призывает США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск может подорвать усилия по сдерживанию агрессии РФ.
Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.
Генсек НАТО заявил, что россия должна активнее работать над завершением войны в Украине. Он также отметил усилия США по справедливому завершению конфликта.
США продолжат поддержку НАТО, но ожидают от партнеров больших усилий. Госсекретарь Рубио подчеркнул важность усиления возможностей членов Альянса.
Аналитики ISW отмечают, что сильная армия Украины при поддержке Запада является залогом мира. Франция и Британия работают над мерами сдерживания россии после заключения мирного соглашения.
В немецком Гамбурге с 25 сентября состоятся масштабные учения Бундесвера на случай нападения россии. В городе разместятся военнослужащие, колонны грузовой техники, мобильные госпитали и вертолеты.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США не планируют сворачивать участие в НАТО. Идет работа над тем, чтобы сделать Украину более совместимой с Альянсом, в частности через развитие ВСУ.
Страны НАТО заверили Украину в дальнейшей поддержке и помощи в развитии Вооруженных Сил. Генсек НАТО подчеркнул, что прекращение огня в Украине зависит от действий России.
Генсек НАТО заявил, что россия является долгосрочной угрозой для Альянса, даже если война в Украине закончится. Он добавил, что Си Цзиньпин внимательно следит за войной.
Гарантии безопасности для Украины должны исключить попытки путина захватить украинские территории в будущем, заявил генсек НАТО Рютте. Альянс оказывает Украине необходимую оборонную поддержку.
Глава МИД Украины Андрей Сибига начал визит в штаб-квартиру НАТО. Он проведет переговоры с генсеком Марком Рютте и союзниками о мире и поддержке Украины.
Холдинг Porsche SE, понесший убытки, рассматривает возможность повторного выхода на рынок вооружений. Компания имеет опыт разработки танка Leopard для Бундесвера и уже инвестирует в разработку дронов.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил о рекордном увеличении оборонных расходов. Также обсуждается увеличение расходов до 3-4% ВВП для европейских стран и Канады.
На заседании Совета Украина-НАТО обсудят военную помощь Украине и поддержку в борьбе с агрессией рф. Также Рютте подчеркнул усиление оборонных расходов.
Генсек НАТО заявил, что виновные в преступлениях в Буче должны быть наказаны. Но первоочередная задача - завершение войны и установление длительного мира в Украине.
Марк Рютте заявил, что НАТО стремится усилить сотрудничество с партнерами в оборонной сфере и обмене опытом. Альянс учитывает опыт войны в Украине и анализирует его.
Генсек НАТО Рютте заявил, что Альянс будет предоставлять консультации и рекомендации "коалиции желающих" по обороне, а также разъяснять принятые решения.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что чешская инициатива по поставке боеприпасов может обеспечить Украину таким же количеством, как и в прошлом году. Он подчеркнул единство Европы в поддержке Украины.
Премьер Британии и генсек НАТО обсудили дальнейшую поддержку Украины и признали роль США в прекращении огня. Они подтвердили готовность Европы поддержать прочный мир.
После саммита в Париже Макрон намерен проинформировать Трампа о европейской поддержке Украины и потребовать от россии обязательств по прекращению огня. Обсуждается возможность размещения европейских войск.
Четыре американских солдата, пропавших в Литве с тренировочного полигона возле Пабраде, погибли. Генсек НАТО Марк Рютте выразил соболезнования семьям и близким.
Генсек НАТО Марк Рютте и премьер Польши Дональд Туск подчеркнули важность коллективной обороны Альянса. Туск отметил важность готовности НАТО и Польши реагировать на любые итоги мирных переговоров между США и россией. Он добавил, что любое урегулирование должно гарантировать суверенитет Украины.
Президент Зеленский заявил, что США не поддерживают вступление Украины в НАТО. Он считает это большим подарком для россии, поскольку снимается тема переговоров.
Британский спецназ переведен в режим ожидания для командировки в Украину в составе миротворческой миссии. Военные эксперты считают спецназ идеальным для возглавления "коалиции решительных".
США призывают к участию ЕС в мирном соглашении по Украине, поскольку россия стремится к снятию санкций. Вашингтон заверяет союзников в важности европейского участия.
Генсек НАТО Марк Рютте верит в способность Трампа достичь длительного мирного соглашения в Украине. Он считает отличным, что Украина и США согласовали предложение о прекращении огня.
В Гренландии прошли самые крупные в истории протесты из-за заявлений Трампа об аннексии острова. Тысячи людей вышли на улицы, демонстрируя единство в вопросе территориальной целостности.
Антониу Кошта заявил, что Европа стремится обеспечить Украине сильную позицию на мирных переговорах. ЕС укрепит оборону Украины политической, финансовой и военной поддержкой.
Генсек НАТО заявил о единстве альянса и готовности европейцев усилить поддержку Украины. Он подчеркнул необходимость достижения справедливого и прочного мира.
На встрече "коалиции желающих" в Лондоне выступили лидеры разных стран, включая Украину, Францию и Великобританию. Ожидается, что к звонку присоединятся около 25 стран.