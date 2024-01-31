Рютте "полностью верит" в способность Трампа достичь мирного соглашения в Украине, потому что тот "знает путина"

Генсек НАТО Марк Рютте верит в способность Трампа достичь длительного мирного соглашения в Украине. Он считает отличным, что Украина и США согласовали предложение о прекращении огня.