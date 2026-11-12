Мирные переговоры, помощь зимой и вступление в ЕС: о чем Зеленский договаривался с Коштой и фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом глава государства сообщил 12 ноября в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.

Стороны обсудили участие Европы в мирном процессе, дополнительную поддержку Украины зимой и дальнейшие шаги на пути к членству в Европейском союзе.

Детали

По словам Зеленского, во время встречи он проинформировал европейских лидеров о результатах переговоров в Абу-Даби. Президент подчеркнул необходимость полноценного участия Европы в переговорном процессе с россией, в частности в вопросах, которые непосредственно касаются европейской безопасности и будущих обязательств ЕС.

"Европейцы присутствовали в отдельных форматах, и важно, чтобы Европа была полноценно представлена на переговорном треке с россиянами. Особенно когда речь идет о безопасности в Европе, поддержке Украины со стороны Европы и любых обязательствах, которые будет брать на себя Европа", – отметил Зеленский.

Отдельное внимание уделили усилению поддержки Украины в зимний период. В частности, речь шла о предоставлении дополнительного энергетического оборудования, гуманитарной помощи и поддержке в обеспечении укрытиями.

"Обсудили также договоренности с ЕС о дополнительной поддержке для прохождения зимы. Рассчитываем уже в ближайшее время получить энергетические и гуманитарные пакеты, помощь с укрытиями", – сообщил президент.

Кроме того, Зеленский, Кошта и фон дер Ляйен скоординировали позиции по открытию двух последних переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в Европейский союз. Глава государства подчеркнул необходимость ускорения евроинтеграционных решений, которые должны быть справедливыми по отношению к Украине и ее гражданам.

"Нужно искать максимально быстрые и справедливые решения, которых заслуживают наши люди, защищающие всю Европу", – подчеркнул Зеленский.

Напомним

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которой поднял вопрос усиления украинской противовоздушной обороны.