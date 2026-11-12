Зеленський обговорив із Рютте дефіцит ракет для ППО: НАТО готове допомогти з PAC-2 і PAC-3

Володимир Зеленський і Марк Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої порушив питання посилення української протиповітряної оборони. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву президента.

Глава держави наголосив на дефіциті протибалістичних ракет та проблемах із перехопленням російських реактивних безпілотників.

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За словами Зеленського, ситуація із захистом українського неба залишається складною через масштабні російські атаки із застосуванням ракет, керованих авіабомб та ударних безпілотників.

"Дякую за постійну підтримку із захистом українського неба. Дуже складно зараз через велику кількість російських ракет і дронів. Лише за перший тиждень цього місяця Росія запустила 115 ракет різних типів, тисячі керованих авіабомб та реактивних "шахедів", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що росія використовує дефіцит протибалістичних ракет в Україні для ударів по енергетичній інфраструктурі. Додаткові труднощі, за його словами, створюють перебої в роботі Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих українських територіях.

"Крім постійного дефіциту антибалістики, яким користується росія, щоб розбивати нашу енергетику, значних складнощів додають перебої в роботі Starshield вздовж лінії фронту і на українських тимчасово окупованих територіях. Це значно обмежує можливості перехоплювати реактивні "шахеди". Звісно, виграють від цього тільки росіяни, – наголосив глава держави.

Зеленський також підкреслив, що на тлі активізації тристоронніх мирних переговорів Україна повинна мати достатню кількість засобів протиповітряної оборони для захисту від російських атак.

"Тепер, коли активізувались тристоронні перемовини, важливо, щоб Україна не була з порожніми пусковими ППО і мала як захистити себе. Штучні обмеження не працюють на мир – вони працюють на агресора", – заявив президент.

Зеленський також подякував Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за готовність сприяти забезпеченню України ракетами PAC-2 та PAC-3, які використовуються в системах протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що європейські партнери України чекають дозволу Вашингтона на передачу PAC-3 через PURL. У жовтні Україна не отримала жодної такої ракети.