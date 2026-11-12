Зеленський обговорив із Рютте дефіцит ракет для ППО: НАТО готове допомогти з PAC-2 і PAC-3

$45.320.1850.480.60
ukenru
Ексклюзив
18:13 • 10568 перегляди
Фабрика фейків: як російська пропаганда маніпулює інформацією про антикорупційні розслідування в Україні
17:53 • 11165 перегляди
13 листопада в Україні будуть діяти графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла
17:42 • 11811 перегляди
Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"
17:20 • 11822 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo
16:35 • 12251 перегляди
Віткофф після візиту до москви заявив про домовленість щодо наступної тристоронньої зустрічі
16:23 • 11671 перегляди
"Одна легенда змінить іншу" - Трамп запропонував призначити Тім Кука новим гендиректором Nvidia
15:07 • 14128 перегляди
Дженсен Хуанг, обличчя ШІ-буму, після скандалу пішов у відставку з посади CEO Nvidia
14:49 • 14956 перегляди
"Треба з’ясувати всі деталі" - в ОП відреагували на пропозицію путіна провести гуммісію у Костянтинівці
14:16 • 20525 перегляди
У Краматорську припинять роботу останнє відділення ПриватБанку, а також всі філії та банкомати Ощадбанку
13:28 • 41030 перегляди
Європарламент провів мініпленарну сесію в Брюсселі: які рішення ухвалили та що вони означають для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Віткофф і Кушнер почали переговори з путіним у кремлі - перші деталі12 листопада, 12:18 • 30702 перегляди
Біля берегів Флориди затопили легендарний лайнер, щоб створити найбільший у світі штучний риф12 листопада, 13:01 • 34631 перегляди
Меру Дніпра Філатову загрожує звинувачення у державній зраді - ЗМІ14:11 • 11112 перегляди
Від гарантій безпеки до мільярдів допомоги: що обговорюють на саміті в Дубліні та чого очікувати Україні15:01 • 17333 перегляди
"Алігатор" більше не полетить - що відомо про збитий "дружнім вогнем" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 10906 перегляди
Публікації
Фабрика фейків: як російська пропаганда маніпулює інформацією про антикорупційні розслідування в Україні
Ексклюзив
18:13 • 10521 перегляди
Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"17:42 • 11779 перегляди
"Алігатор" більше не полетить - що відомо про збитий "дружнім вогнем" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 10943 перегляди
Від гарантій безпеки до мільярдів допомоги: що обговорюють на саміті в Дубліні та чого очікувати Україні15:01 • 17377 перегляди
Європарламент провів мініпленарну сесію в Брюсселі: які рішення ухвалили та що вони означають для України13:28 • 41018 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Давид Арахамія
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Німеччина
Ірландія
Реклама
УНН Lite
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина18:16 • 2098 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo17:20 • 11804 перегляди
Європейське дослідження виявило 900 мільйонів галактик, а також таємниці "темного всесвіту" - ЗМІ16:51 • 6186 перегляди
У Німеччині шукають доглядача для вежі XII століття з безкоштовним житлом, але є нюанс16:18 • 8600 перегляди
Бійка між бійцями UFC Нурмагомедовим та Двалішвілі в Абу-Дабі: поліція заявила про вісьмох затриманих Video15:30 • 9040 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Техніка
Опалення
The Guardian
Ка-50

Зеленський обговорив із Рютте дефіцит ракет для ППО: НАТО готове допомогти з PAC-2 і PAC-3

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Зеленський повідомив Рютте про дефіцит протибалістичних ракет і труднощі з перехопленням реактивних дронів рф. НАТО готове сприяти постачанню PAC-2 і PAC-3.

Зеленський обговорив із Рютте дефіцит ракет для ППО: НАТО готове допомогти з PAC-2 і PAC-3
Володимир Зеленський і Марк Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої порушив питання посилення української протиповітряної оборони. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву президента.

Глава держави наголосив на дефіциті протибалістичних ракет та проблемах із перехопленням російських реактивних безпілотників.

Деталі

За словами Зеленського, ситуація із захистом українського неба залишається складною через масштабні російські атаки із застосуванням ракет, керованих авіабомб та ударних безпілотників.

"Дякую за постійну підтримку із захистом українського неба. Дуже складно зараз через велику кількість російських ракет і дронів. Лише за перший тиждень цього місяця Росія запустила 115 ракет різних типів, тисячі керованих авіабомб та реактивних "шахедів", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що росія використовує дефіцит протибалістичних ракет в Україні для ударів по енергетичній інфраструктурі. Додаткові труднощі, за його словами, створюють перебої в роботі Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих українських територіях.

"Крім постійного дефіциту антибалістики, яким користується росія, щоб розбивати нашу енергетику, значних складнощів додають перебої в роботі Starshield вздовж лінії фронту і на українських тимчасово окупованих територіях. Це значно обмежує можливості перехоплювати реактивні "шахеди". Звісно, виграють від цього тільки росіяни, – наголосив глава держави.

Зеленський також підкреслив, що на тлі активізації тристоронніх мирних переговорів Україна повинна мати достатню кількість засобів протиповітряної оборони для захисту від російських атак.

"Тепер, коли активізувались тристоронні перемовини, важливо, щоб Україна не була з порожніми пусковими ППО і мала як захистити себе. Штучні обмеження не працюють на мир – вони працюють на агресора", – заявив президент.

Зеленський також подякував Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за готовність сприяти забезпеченню України ракетами PAC-2 та PAC-3, які використовуються в системах протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що європейські партнери України чекають дозволу Вашингтона на передачу PAC-3 через PURL. У жовтні Україна не отримала жодної такої ракети.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Електроенергія
Марк Рютте
НАТО
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Володимир Зеленський