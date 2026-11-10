$45.410.0950.820.17
ukenru
17:28 • 794 перегляди
Україна залишилася без нових ракет PAC-3 у жовтні: Європа чекає дозволу США на постачання – ЗМІ
16:43 • 5318 перегляди
Україну очікує стрибок тепла, але перед ним прийдуть дощі та мокрий сніг - синоптикиня
Ексклюзив
16:00 • 11456 перегляди
Курс під повним контролем - економіст спрогнозував, чи варто чекати різких стрибків валюти
15:48 • 10124 перегляди
"Калібри", "Іскандери" та реактивні шахеди: у Генштабі показали дивізіон IRIS-T, який збив 200 цілейVideo
Ексклюзив
15:45 • 10564 перегляди
Санаторії можуть стати повноцінною частиною реабілітації ветеранів: нардеп пояснив, чому важливо зберегти оздоровчу інфраструктуру
15:10 • 7882 перегляди
Не шантаж, а спільне європейське завдання - Мерц відкинув звинувачення Фіцо щодо фінансування України
14:16 • 12893 перегляди
Офіси антибалістичного проєкту Freyja можуть відкрити у Данії та Норвегії - Зеленський
14:05 • 12380 перегляди
Сибіга у Парижі зустрінеться з главою МЗС Південної Кореї для нормалізації відносин - джерело
Ексклюзив
13:43 • 11659 перегляди
росія готує удари по підприємствах харчової промисловості в Україні - джерело 
13:24 • 19275 перегляди
Від депортації до підготовки солдатів: Лубінець розкрив три етапи політики рф щодо українських дітейVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Українська делегація розпочала роботу в Абу-Дабі - з ким перші зустрічі10 листопада, 07:41 • 40228 перегляди
В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори України, США та росії10 листопада, 08:42 • 38100 перегляди
Як ЄСПЛ захищає родини померлих пацієнтів після закриття кримінальних справ через сплив строків давності? 10 листопада, 09:50 • 41645 перегляди
Європейці зробили спільну заяву після зустрічі з Україною та США в Абу-Дабі - згадали про безпекову архітектуру після війни10 листопада, 10:07 • 23125 перегляди
Без відтермінування для тиловиків та повернення для СБУ та ГУР - як Зеленський пропонує змінити правила декларування 12:43 • 17438 перегляди
Публікації
Рада готує зміни до оподаткування: хто з українців платитиме більше й що буде з ПДВ для бізнесу Photo16:06 • 4904 перегляди
Курс під повним контролем - економіст спрогнозував, чи варто чекати різких стрибків валюти
Ексклюзив
16:00 • 11466 перегляди
Санаторії можуть стати повноцінною частиною реабілітації ветеранів: нардеп пояснив, чому важливо зберегти оздоровчу інфраструктуру
Ексклюзив
15:45 • 10573 перегляди
Від депортації до підготовки солдатів: Лубінець розкрив три етапи політики рф щодо українських дітейVideo13:24 • 19278 перегляди
Без відтермінування для тиловиків та повернення для СБУ та ГУР - як Зеленський пропонує змінити правила декларування 12:43 • 17506 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Рустем Умєров
Сергій Бизов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Данія
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл уперше з’явилася на публіці після арешту батька, але відмовилася від виступу16:28 • 1806 перегляди
Пол Маккартні увійшов до трійки найбагатших музикантів світу зі статками $1,4 млрд15:57 • 3172 перегляди
GTA VI вже доступна для завантаження - розробники показали новий трейлер на PS 5 Video15:31 • 3270 перегляди
Створював моду Незалежної України: помер співзасновник Ukrainian Fashion WeekVideo14:44 • 5744 перегляди
Померла колишня партнерка Роберта Де Ніро та зірка серіалу "227" Тукі Сміт10 листопада, 05:53 • 49687 перегляди
Актуальне
Forbes
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
IRIS-T

Україна залишилася без нових ракет PAC-3 у жовтні: Європа чекає дозволу США на постачання – ЗМІ

Київ • УНН

 • 796 перегляди

Європейські партнери чекають дозволу Вашингтона на передачу PAC-3 через PURL. У жовтні Україна не отримала жодної такої ракети.

Україна залишилася без нових ракет PAC-3 у жовтні: Європа чекає дозволу США на постачання – ЗМІ
ФОТО: MILITARNYI.COM

Європейські партнери України досі очікують погодження Вашингтона на постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot у межах програми PURL. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода" у Вашингтоні Алекс Рауфоглу у своєму дописі в соцмережі Х за 10 листопада, передає УНН

Зауважимо, що протягом жовтня Україна не отримала жодної ракети PAC-3 із раніше затверджених додаткових американських пакетів допомоги. 

Європейські союзники все ще очікують зеленого світла від Вашингтона на постачання Україні ракет PAC-3 через програму PURL, повідомили мені джерела. Тим часом у жовтні Україна не отримала жодної ракети PAC-3 із попередніх додаткових пакетів допомоги США 

– написав журналіст.

За його інформацією, питання передачі ракет залишається невирішеним, попри готовність європейських країн забезпечити відповідні постачання в межах механізму закупівлі американського озброєння.

Довідково

Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) передбачає фінансування закупівель американської зброї для України коштом держав-партнерів. Вона дає змогу союзникам оплачувати озброєння, яке Україна визначає серед своїх пріоритетних оборонних потреб. Ракети PAC-3 використовують для  комплексів Patriot, щоб могти перехоплювати балістичні цілі. Тому затримки їхнього постачання мають особливе значення для української протиповітряної оборони на тлі російських ракетних атак.

Контекст

Про затримку з постачанням Україні ракет PAC-3  стало відомо ще у жовтні 2026 року.  Водночас передача ракет PAC-2, які використовуються переважно для ураження літаків і крилатих ракет, тривала. RFE/RL.

Зрештою в ситуацію втрутилося НАТО. Заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська закликала країни Альянсу передати Україні ракети для Patriot із наявних запасів, не очікуючи виробництва нових перехоплювачів. 

На цьому тлі 30 жовтня Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE орієнтовною вартістю 2,1 млрд доларів. Однак очікувані терміни їхнього постачання охоплюють період із четвертого кварталу 2030 року до четвертого кварталу 2033 року. 

Нагадаємо

Наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що "Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі Patriot за останні три місяці", тоді як їй потрібно набагато більше.  

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Радіо Свобода
Державний департамент США
НАТО
MIM-104 Patriot
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна