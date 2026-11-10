Україна залишилася без нових ракет PAC-3 у жовтні: Європа чекає дозволу США на постачання – ЗМІ

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Європейські партнери України досі очікують погодження Вашингтона на постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot у межах програми PURL. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода" у Вашингтоні Алекс Рауфоглу у своєму дописі в соцмережі Х за 10 листопада, передає УНН.

Зауважимо, що протягом жовтня Україна не отримала жодної ракети PAC-3 із раніше затверджених додаткових американських пакетів допомоги.

Європейські союзники все ще очікують зеленого світла від Вашингтона на постачання Україні ракет PAC-3 через програму PURL, повідомили мені джерела. Тим часом у жовтні Україна не отримала жодної ракети PAC-3 із попередніх додаткових пакетів допомоги США – написав журналіст.

За його інформацією, питання передачі ракет залишається невирішеним, попри готовність європейських країн забезпечити відповідні постачання в межах механізму закупівлі американського озброєння.

Довідково

Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) передбачає фінансування закупівель американської зброї для України коштом держав-партнерів. Вона дає змогу союзникам оплачувати озброєння, яке Україна визначає серед своїх пріоритетних оборонних потреб. Ракети PAC-3 використовують для комплексів Patriot, щоб могти перехоплювати балістичні цілі. Тому затримки їхнього постачання мають особливе значення для української протиповітряної оборони на тлі російських ракетних атак.

Контекст

Про затримку з постачанням Україні ракет PAC-3 стало відомо ще у жовтні 2026 року. Водночас передача ракет PAC-2, які використовуються переважно для ураження літаків і крилатих ракет, тривала. RFE/RL.

Зрештою в ситуацію втрутилося НАТО. Заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська закликала країни Альянсу передати Україні ракети для Patriot із наявних запасів, не очікуючи виробництва нових перехоплювачів.

На цьому тлі 30 жовтня Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE орієнтовною вартістю 2,1 млрд доларів. Однак очікувані терміни їхнього постачання охоплюють період із четвертого кварталу 2030 року до четвертого кварталу 2033 року.

Нагадаємо

Наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що "Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі Patriot за останні три місяці", тоді як їй потрібно набагато більше.