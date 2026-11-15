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Україна планує виконати ключові вимоги щодо демократії та верховенства права для вступу до ЄС до середини 2027 року
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Україна планує виконати ключові вимоги щодо демократії та верховенства права для вступу до ЄС до середини 2027 року

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Україна та Єврокомісія узгодили реформи у сферах демократії та верховенства права. Їх планують виконати до першої половини 2027 року.

Україна планує виконати ключові вимоги щодо демократії та верховенства права для вступу до ЄС до середини 2027 року

Україна та Європейська комісія узгодили подальші кроки для виконання проміжних критеріїв у сферах демократії та верховенства права у першій половині 2027 року. Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос за підсумками засідання робочої групи високого рівня ЄК-Україна, пише УНН.

Деталі

За словами Кос, Україна продовжує просуватися до членства в Європейському Союзі, а Єврокомісія прискорює роботу над наступним важливим етапом переговорного процесу.

Під час засідання робочої групи сторони обговорили конкретні зобов'язання щодо реформ і визначили подальші кроки для досягнення поставленої мети.

До зустрічі також долучився голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Єврокомісарка назвала його участь важливим сигналом єдності української влади в питанні європейської інтеграції.

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Кос наголосила, що Україна прагне виконати відповідні проміжні критерії вже у першому півріччі 2027 року.

На її думку, спільна робота України та ЄС дає можливість прискорити процес європейської інтеграції та наблизити країну до членства в Євросоюзі.

Доповнення

Згідно з дорожньою картою Єврокомісії, виконання проміжних критеріїв верховенства права необхідне для переходу до наступного етапу переговорів, на якому Україна зможе розпочати попереднє закриття переговорних розділів. Темпи цього процесу залежатимуть від проведення реформ.

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