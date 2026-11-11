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"Шлях звужується": Reuters вказало на скептицизм у ЄС щодо швидкого вступу України

Київ • УНН

 • 4812 перегляди

У ЄС зростає скептицизм щодо швидкого вступу України через війну, корупцію, масштаб країни та опір окремих держав. Київ наполягає на перевагах членства.

"Шлях звужується": Reuters вказало на скептицизм у ЄС щодо швидкого вступу України

Вступ до ЄС незабаром є важливою метою для України, але в багатому блоці з 450 мільйонами людей "існує скептицизм щодо перспектив Києва досягти цієї мети". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Деякі європейські лідери, пише видання, заявили, що сподіваються прийняти Україну до блоку протягом наступних кількох років.

Але в розмовах з Reuters "понад десяток дипломатів та чиновників з країн ЄС у приватному порядку були обережнішими, вказуючи на серйозні перешкоди, які Києву та ЄС доведеться подолати, перш ніж Україна зможе приєднатися".

"Ви дивитеся навколо і розумієте, що в багатьох країнах політики не очікують, що Україна приєднається за 10 років", - сказав Джеральд Кнаус, голова аналітичного центру European Stability Initiative.

Але будь-яке повідомлення про те, що ЄС несерйозно ставиться до вступу України, може мати деморалізуючий вплив на країну, "який ніхто в Європі не хоче бачити", сказав Кнаус, експерт з питань вступу до ЄС.

Зростання опозиції

Навіть у простих випадках, вказує видання, країні-кандидату потрібні роки переговорів та правових реформ, щоб відповідати політичним, демократичним та економічним стандартам ЄС.

Україна "стикається з додатковими викликами, такими як невизначеність щодо результату війни, історія глибоко вкоріненої корупції та великий розмір України, що ускладнює процес інтеграції", пише видання.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що певний скептицизм у ЄС очікуваний, але додав: "Вступ України до Європейського Союзу вигідний для Європейського Союзу".

"Це не просто прохання України про вступ. Україна має найбоєздатнішу, перевірену в боях та готову до бою армію на континенті – один мільйон осіб", – сказав він.

"Перешкоди, з якими стикається ЄС, включають зростання популістських партій, які виступають проти вступу України до ЄС у деяких країнах ЄС", зауважує видання. Членство країни-кандидата має бути схвалене всіма 27 державами ЄС, і Франція, як зазначається, імовірно, проведе референдум щодо заявки України на членство.

Лише 47% жителів ЄС вважають, що Україна повинна приєднатися до ЄС у найближчі роки, порівняно з 69% у березні 2022 року, згідно з опитуванням, опублікованим у жовтні німецьким політичним фондом Bertelsmann Stiftung. У Франції та Польщі 57% опитаних висловилися проти членства України в найближчі роки. У Німеччині цей показник становив 59%, вказує видання.

Високопоставлений європейський дипломат, який попросив не називати його імені для обговорення делікатних політичних питань, заявив, що "вступ України не є реалістичною перспективою в найближчі кілька років".

Інший сказав, що "з огляду на численні національні вибори, заплановані на наступний рік, багато урядів будуть надто зайняті, щоб обґрунтовувати необхідність розширення блоку".

Сполучені Штати проти вступу України до НАТО, тому членство в ЄС може бути найкращою надією України на геополітичну перемогу після закінчення війни, кажуть політичні аналітики.

Прагнення до членства в ЄС також є стимулом для України до впровадження демократичних реформ, кажуть вони.

Лідери, які найбільше наполягають на швидкому вступі, такі як лідери країн Балтії, кажуть, що України зробить ЄС сильнішим і безпечнішим. Україна має велику, загартовану в боях армію з досвідом у війні з використанням дронів.

Вздовж кордону Польщі з Україною деякі жителі кажуть, що членство України в ЄС посилить регіональну безпеку, але європейці не повинні нести витрати.

ЄС не опублікував жодної нещодавньої оцінки вартості приєднання України, і сума залежатиме від результатів переговорів щодо доступу до ринку та перехідних домовленостей, пише видання.

Але ультраправі політики, такі як Марін Ле Пен, одна з лідерів президентських перегонів у Франції перед виборами наступного року, уже підкреслюють потенційну вартість.

Ле Пен заявила, що вступ України до ЄС вплине на французький агросектор08.10.26, 08:48 • 17232 перегляди

Партія "Альтернатива для Німеччини", яка лідирує в опитуваннях громадської думки в найбільшій країні Європи, у вересні подала до парламенту пропозицію, у якій закликала уряд виключити приєднання України до ЄС.

Довоєнне населення України, яке становило близько 40 мільйонів, імовірно, зробить її п'ятою чи шостою за величиною державою ЄС. Україна набуде великого політичного впливу в ЄС, оскільки рішення ЄС ухвалюються одноголосно або за системою голосування, яка надає більшої ваги більшим членам, вказує видання.

За чинними умовами вступу, українці зрештою зможуть вільно пересуватися по ЄС та працювати будь-де в ньому, а Україна матиме право на отримання значних грантів на економічний розвиток від Брюсселя.

Такі домовленості можуть бути уповільнені або призупинені протягом перехідного періоду, і для прийняття такої великої держави можуть знадобитися внутрішні реформи ЄС, повідомив Reuters один дипломат ЄС, причому деякі країни сигналізують про незгоду з будь-якими змінами, які можуть послабити їхній власний вплив чи владу в блоці.

Альтернативні підходи

Такі побоювання спонукали держав-членів до кількох пропозицій щодо наближення країн-кандидатів до ЄС до їхнього вступу та захисту процесу ухвалення рішень ЄС після вступу.

П'ять країн ЄС пропонують урізати право голосу для нових членів блоку - Reuters10.06.26, 14:58 • 6116 переглядiв

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні новий статус "асоційованого члена", щоб дозволити українським чиновникам брати участь у самітах ЄС та зустрічах міністрів, але не голосувати.

Україна вважає цю ідею несправедливою, оскільки вона залишить Україну без права голосу в ЄС.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, запропонувала посилити політику поступової інтеграції країн-кандидатів до програм ЄС та економічних секторів, таких як енергетика, транспорт, цифрові технології та оборона, після того, як вони відповідатимуть критеріям кожної з них.

Вона також запропонувала запровадити обмеження на фінансову підтримку та доступ до ринку для "чутливої ​​сільськогосподарської продукції" з України.

Вступ України до ЄС: Єврокомісія назвала ключові досягнення та визначила наступні кроки04.11.26, 18:32 • 71732 перегляди

Юлія Шрамко

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