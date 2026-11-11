"Путь сужается": Reuters указало на скептицизм в ЕС относительно быстрого вступления Украины

Вступление в ЕС в скором времени является важной целью для Украины, однако в богатом блоке с населением в 450 миллионов человек "существует скептицизм относительно перспектив Киева достичь этой цели". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Некоторые европейские лидеры, пишет издание, заявили, что надеются принять Украину в блок в течение следующих нескольких лет.

Но в беседах с Reuters "более десятка дипломатов и чиновников из стран ЕС в частном порядке проявили большую осторожность, указав на серьезные препятствия, которые Киеву и ЕС придется преодолеть, прежде чем Украина сможет присоединиться".

"Вы смотрите вокруг и понимаете, что во многих странах политики не ожидают, что Украина присоединится в течение 10 лет", — сказал Джеральд Кнаус, глава аналитического центра European Stability Initiative.

Однако любое сообщение о том, что ЕС несерьезно относится к вступлению Украины, может оказать деморализующее воздействие на страну, "чего никто в Европе не хочет видеть", сказал Кнаус, эксперт по вопросам вступления в ЕС.

Рост оппозиции

Даже в простых случаях, указывает издание, стране-кандидату нужны годы переговоров и правовых реформ, чтобы соответствовать политическим, демократическим и экономическим стандартам ЕС.

Украина "сталкивается с дополнительными вызовами, такими как неопределенность относительно исхода войны, история глубоко укоренившейся коррупции и большой размер Украины, что усложняет процесс интеграции", пишет издание.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что определенный скептицизм в ЕС ожидаем, но добавил: "Вступление Украины в Европейский Союз выгодно для Европейского Союза".

"Это не просто просьба Украины о вступлении. У Украины самая боеспособная, проверенная в боях и готовая к бою армия на континенте — один миллион человек", — сказал он.

"Препятствия, с которыми сталкивается ЕС, включают рост популистских партий, выступающих против вступления Украины в ЕС в некоторых странах ЕС", — отмечает издание. Членство страны-кандидата должно быть одобрено всеми 27 государствами ЕС, и Франция, как отмечается, вероятно, проведет референдум по заявке Украины на членство.

Лишь 47% жителей ЕС считают, что Украина должна присоединиться к ЕС в ближайшие годы, по сравнению с 69% в марте 2022 года, согласно опросу, опубликованному в октябре немецким политическим фондом Bertelsmann Stiftung. Во Франции и Польше 57% опрошенных высказались против членства Украины в ближайшие годы. В Германии этот показатель составил 59%, указывает издание.

Высокопоставленный европейский дипломат, попросивший не называть его имени при обсуждении деликатных политических вопросов, заявил, что "вступление Украины не является реалистичной перспективой в ближайшие несколько лет".

Другой сказал, что "с учетом многочисленных национальных выборов, запланированных на следующий год, многие правительства будут слишком заняты, чтобы обосновывать необходимость расширения блока".

Соединенные Штаты выступают против вступления Украины в НАТО, поэтому членство в ЕС может быть лучшей надеждой Украины на геополитическую победу после окончания войны, говорят политические аналитики.

Стремление к членству в ЕС также является стимулом для Украины проводить демократические реформы, говорят они.

Лидеры, которые больше всего настаивают на быстром вступлении, например лидеры стран Балтии, говорят, что Украина сделает ЕС сильнее и безопаснее. Украина имеет большую, закаленную в боях армию с опытом ведения войны с использованием дронов.

Вдоль границы Польши с Украиной некоторые жители говорят, что членство Украины в ЕС усилит региональную безопасность, но европейцы не должны нести расходы.

ЕС не опубликовал никакой недавней оценки стоимости присоединения Украины, и сумма будет зависеть от результатов переговоров о доступе к рынку и переходных договоренностей, пишет издание.

Но ультраправые политики, такие как Марин Ле Пен, одна из лидеров президентской гонки во Франции перед выборами в следующем году, уже подчеркивают потенциальную стоимость.

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Партия "Альтернатива для Германии", лидирующая в опросах общественного мнения в крупнейшей стране Европы, в сентябре внесла в парламент предложение, в котором призвала правительство исключить присоединение Украины к ЕС.

Довоенное население Украины, составлявшее около 40 миллионов человек, вероятно, сделает её пятым или шестым по величине государством ЕС. Украина приобретёт большое политическое влияние в ЕС, поскольку решения ЕС принимаются единогласно или по системе голосования, которая предоставляет больший вес более крупным членам, указывает издание.

Согласно действующим условиям вступления, украинцы в конечном итоге смогут свободно перемещаться по ЕС и работать в любой его части, а Украина получит право на значительные гранты Брюсселя на экономическое развитие.

Такие договорённости могут быть замедлены или приостановлены в течение переходного периода, и для принятия такого крупного государства могут потребоваться внутренние реформы ЕС, сообщил Reuters один из дипломатов ЕС, причём некоторые страны сигнализируют о несогласии с любыми изменениями, которые могут ослабить их собственное влияние или власть в блоке.

Альтернативные подходы

Такие опасения побудили государства-члены выдвинуть несколько предложений по сближению стран-кандидатов с ЕС до их вступления и защите процесса принятия решений в ЕС после вступления.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине новый статус "ассоциированного члена", чтобы позволить украинским чиновникам участвовать в саммитах ЕС и встречах министров, но не голосовать.

Украина считает эту идею несправедливой, поскольку она оставит Украину без права голоса в ЕС.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предложила усилить политику постепенной интеграции стран-кандидатов в программы ЕС и экономические сектора, такие как энергетика, транспорт, цифровые технологии и оборона, после того как они будут соответствовать критериям каждого из них.

Она также предложила ввести ограничения на финансовую поддержку и доступ к рынку для "чувствительной сельскохозяйственной продукции" из Украины.

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