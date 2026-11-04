Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги

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Европейская комиссия 4 ноября представила ежегодный Пакет расширения ЕС, в котором оценила продвижение стран-кандидатов к членству. Украина вошла в группу четырех стран, которые добились наибольшего прогресса в переговорах. В Брюсселе отметили продолжение реформ несмотря на полномасштабную войну, однако предупредили: чтобы достичь цели завершить переговоры до конца 2028 года, их необходимо ускорить.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время презентации документа подчеркнула, что Украина продолжает двигаться к членству в ЕС в чрезвычайно сложных условиях.

"Ни одна другая страна не продвигается к членству в ЕС в таких сложных обстоятельствах. Прогресс Украины демонстрирует решимость ее народа строить свое будущее в Европейском союзе", — заявила Кос.

Чего Украина уже достигла на пути евроинтеграции, что остается сделать и насколько реалистично завершить переговоры до конца 2028 года, рассказывает УНН.

Что Украине удалось сделать

Отчет охватывает период с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года. Европейская комиссия констатировала, что Украина сохранила курс на вступление в ЕС, обеспечила работу государственных учреждений в условиях военного положения и продолжила приближать законодательство к европейским нормам.

По словам Марты Кос, даже после более чем четырех лет полномасштабной российской агрессии Украина продолжала проводить реформы в течение отчетного периода, а в последнее время темпы их реализации ускорились.

Среди позитивных изменений назвали развитие электронных государственных услуг, совершенствование управления государственными финансами, изменения в банковском регулировании, таможенной сфере и правилах для промышленной продукции. Брюссель также отметил высокий уровень согласованности внешней политики и политики безопасности Украины с политикой Евросоюза.

Отдельно ЕК подчеркнула, что антикоррупционная система в целом остается эффективной: НАБУ, САП и ВАКС продолжают выполнять свои функции.

Еврокомиссия раскрыла "амбициозную" цель Украины завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года: подчеркнула необходимость ускорения реформ

Какие проблемы остаются

Самыми сложными направлениями Еврокомиссия назвала верховенство права, судебную реформу и борьбу с коррупцией. В судах остаются незаполненными 2505 должностей, а отбор и проверку добропорядочности судей необходимо ускорить. Среди рекомендаций также — совершенствование процедур назначения и увольнения генерального прокурора.

Хотя антикоррупционные органы работают, в отчете упоминается давление на них со стороны отдельных государственных и правоохранительных структур. Кроме того, Украина должна продолжить реформу государственной службы, обеспечить прозрачный отбор чиновников, выполнить план по защите прав национальных меньшинств и усилить гарантии основополагающих прав.

Марта Кос подчеркнула, что дальнейший прогресс в обеспечении верховенства права — необходимое условие сохранения темпов реформ. Одновременно она подчеркнула важность совместной работы украинских властей и общественности.

"Для этого необходимо единство в Украине — между правительством, Верховной Радой и гражданским обществом", — отметила еврокомиссар.

Именно выполнение требований в сфере верховенства права будет определять скорость дальнейших переговоров.

Четыре кластера открыты, два остаются

Переговоры о вступлении разделены на шесть тематических кластеров, которые объединяют различные сферы законодательства. В июне 2026 года Украина открыла кластер "Основы процесса вступления", в июле — "Внешние отношения", а 13 октября — "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Неоткрытыми остаются два кластера: "Зеленая повестка и устойчивое сообщение" и "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения". Еврокомиссия считает, что Украина уже выполнила условия для начала переговоров по ним, и призывает открыть оба до конца 2026 года.

"Мы ожидаем открытия всех оставшихся переговорных кластеров до конца этого года", — заявила Марта Кос.

В то же время окончательное решение об открытии кластеров должны согласовать государства — члены Европейского союза.

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Что предусматривает дорожная карта на 2027 год

Вместе с отчетом Брюссель представил ориентировочную дорожную карту переговоров. В течение первой половины 2027 года Украина должна выполнить промежуточные требования в сфере верховенства права. Это необходимо для перехода к предварительному закрытию отдельных переговорных глав.

По словам Марты Кос, ускорить выполнение этих задач должна совместная рабочая группа Украины и Еврокомиссии, созданная в октябре 2026 года.

"Совместная рабочая группа, которую мы создали в октябре, призвана содействовать проведению ключевых реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Она поможет Украине продвинуться к подготовке отчета об оценке выполнения промежуточных критериев в первой половине 2027 года", — пояснила еврокомиссар.

При благоприятном развитии событий в первой половине года может быть предварительно закрыта глава "Образование и культура". Во второй половине — еще шесть: интеллектуальная собственность, социальная политика и занятость, предпринимательство и промышленная политика, наука и исследования, внешние отношения, внешняя политика, безопасность и оборона.

Из этого следует, что в 2027 году Украина потенциально сможет предварительно закрыть семь переговорных глав. Однако предложенный график является ориентировочным и будет зависеть от выполнения необходимых реформ.

Возможно ли завершение переговоров в 2028 году

Украина стремится завершить переговоры до конца 2028 года. Еврокомиссия назвала эту цель амбициозной и подчеркнула, что ее достижение потребует значительно более быстрых реформ, прежде всего в судебной и антикоррупционной сферах.

Марта Кос обратила внимание на то, что государства-кандидаты продвигаются к членству неравномерно. По ее словам, одни страны достигли значительного прогресса, тогда как в других процесс реформ остается медленным или даже наблюдается откат.

"Эти различия показывают, почему политический выбор имеет значение", — подчеркнула еврокомиссар.

Однако важно различать завершение переговоров и собственно вступление в ЕС. Даже после согласования всех глав необходимо подготовить и одобрить договор о присоединении, а затем пройти процедуры ратификации. Конкретная дата, когда Украина станет членом Евросоюза, пока не определена.

Какие решения ожидаются далее

Ближайшим шагом должно стать рассмотрение рекомендаций Еврокомиссии Советом ЕС. Среди приоритетов — открытие двух последних кластеров и проверка прогресса Украины в реформировании правосудия.

Параллельно в 2027 году Брюссель предлагает продвигать "промышленный безвиз", присоединение Украины к единой зоне платежей в евро SEPA и дальнейшее объединение рынков электроэнергии. Это может облегчить работу бизнеса еще до вступления в ЕС.

Напомним

Украина и ЕС создадут рабочую группу для продвижения реформ.