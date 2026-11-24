Снег, морозы до 8° и гололедица — Украину ждут три дня зимней погоды
Киев • УНН
В ближайшие дни в Украине ожидаются снег, морозы до 8° и гололедица. На юге возможны дожди и температура до 8° тепла.
В ближайшие три дня Украину ожидает настоящая зимняя погода — снег, мороз и гололедица, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра местами небольшой снег, днем в большинстве областей местами порывы ветра 15–18 м/с; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны 1–6° тепла, в Карпатах 4–9° мороза
В Укргидрометцентре добавили, что в четверг в Карпатском регионе снег, в пятницу в Украине, кроме севера и северо-востока, снег, мокрый снег, на юге с дождем; температура ночью
2–8° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге страны 3–8° тепла.
На дорогах страны местами гололедица.
Снег, мороз и гололедица — какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня06.11.26, 21:11 • 22157 просмотров