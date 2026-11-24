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В ближайшие три дня Украину ожидает настоящая зимняя погода — снег, мороз и гололедица, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра местами небольшой снег, днем в большинстве областей местами порывы ветра 15–18 м/с; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны 1–6° тепла, в Карпатах 4–9° мороза — сообщили синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что в четверг в Карпатском регионе снег, в пятницу в Украине, кроме севера и северо-востока, снег, мокрый снег, на юге с дождем; температура ночью

2–8° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге страны 3–8° тепла.

На дорогах страны местами гололедица.

Снег, мороз и гололедица — какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня