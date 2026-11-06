Снег, мороз и гололедица — какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
Киев • УНН
В Украине ожидаются снег, мокрый снег и гололедица на дорогах. В воскресенье и понедельник осадков почти не будет, ночью до 5° мороза.
Фото иллюстративное
В ближайшие три дня в Украине ожидаются снег, мороз и гололедица на дорогах, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В ближайшую ночь в Украине, кроме запада, завтра днем в центральных, южных и восточных областях небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица; в воскресенье и понедельник преимущественно без осадков
По данным Укргидрометцентра, ночью ожидается от 2° тепла до 5° мороза, днем 0-7° тепла.
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