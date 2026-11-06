Снег, мороз и гололедица — какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня

Фото иллюстративное

В ближайшие три дня в Украине ожидаются снег, мороз и гололедица на дорогах, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ближайшую ночь в Украине, кроме запада, завтра днем в центральных, южных и восточных областях небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица; в воскресенье и понедельник преимущественно без осадков - сообщили синоптики.

По данным Укргидрометцентра, ночью ожидается от 2° тепла до 5° мороза, днем 0-7° тепла.

В Украине до 10 ноября сохранится холодная погода: синоптик прогнозирует потепление