В Украине до 10 ноября сохранится холодная погода: синоптик прогнозирует потепление

В Украине до 10 ноября будет преобладать прохладная погода с небольшими плюсовыми температурами днём, но затем в большинстве областей ожидается потепление, которое будет сопровождаться периодическими дождями. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, передаёт УНН.

Детали

По прогнозу синоптика, 4 ноября температура воздуха ночью и днём составит примерно +5…+9 градусов по Цельсию. В южных и юго-восточных областях, а также в Закарпатье ожидается +9..+12 градусов по Цельсию.

Из-за господства мощного антициклона по имени Клаус, центр которого расположен над Северным морем, в среду в Украине осадков не ожидается. Только в Крыму завтра ожидаются дожди. Важная деталь! Завтра практически повсеместно в Украине ожидается сильный ветер северного направления, а мы с вами знаем, что усиление ветра ощутимо снижает температуру воздуха. Поэтому шарфы и капюшоны завтра - обязательно - добавила Наталка Диденко.

В то же время в столице, по словам синоптика, 4 ноября осадков не ожидается, но будет порывистый северный ветер, тогда как максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +6..+8 градусов по Цельсию.

До конца текущей недели в Украине будет преобладать холодная погода с небольшими плюсами днём. В ближайшие выходные ночью возможны небольшие минусовые температуры. Чтобы щёки немного порозовели от более тёплого прогноза, напомню, что после 10 ноября в большинстве областей Украины ожидается потепление. Это потепление будет влажным, с периодическими дождями, однако мы совсем не против более комфортных градусов от атмосферы) Пойдите потрогайте батареи - а вдруг они уже тёплые) - резюмировала синоптик Наталка Диденко.

Напомним

В Украине 3 ноября ожидается преимущественно сухая погода, дожди на юге, в Карпатах - мокрый снег, местами утренние туманы.