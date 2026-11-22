В Дымере Киевской области спасатели почти через 14 часов после российского удара нашли под завалами разрушенной многоэтажки 7-летнего Давида, который спокойно разговаривал с ними и уверял, что с ним всё хорошо. Об этом сообщила ГСЧС во время освещения поисково-спасательной операции, пишет УНН.

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Сначала спасатели обнаружили среди обломков личные вещи, которые опознали родственники мальчика. Это помогло продолжить поиски, и вскоре спасатели добрались до места, где находился ребёнок.

Ты Давид? — спросил один из спасателей, когда мальчика извлекли из-под завалов.

Я Давид, не спешите, со мной всё хорошо! — ответил 7-летний мальчик.

Несмотря на почти 14 часов под разрушенными конструкциями, Давид не паниковал, спокойно общался со спасателями и постоянно повторял, что чувствует себя хорошо. В настоящее время его состояние стабильное, ребёнок находится под наблюдением врачей.

Спасатели продолжают искать людей под завалами

Российский ударный беспилотник попал в многоэтажку около пяти часов утра, когда жители спали. По последним данным, погибли четыре человека, ещё шестеро получили ранения. Под обломками могут оставаться девять человек.

Недавно спасатели получили от очевидцев информацию о телефонном звонке женщины, которая, предположительно, находится под завалами. Эти сведения проверяют, а во время поисков регулярно объявляют минуты тишины, чтобы услышать возможные сигналы от людей.

На месте работают спасатели, полицейские, кинологи, психологи и взрывотехники. Поисково-спасательная операция продолжается.

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