Российские войска изменили тактику ударов по украинской энергосистеме и пытаются уничтожить электросети, чтобы отрезать Одессу, Одесскую область и Днепропетровщину от источников электроэнергии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

По словам главы государства, россияне сосредоточили удары на электросетях и линиях электропередачи, что привело к масштабным отключениям в ряде регионов.

Сейчас у россиян тактика на уничтожение сетей, линий передач. Пытаются отрезать от источников энергии Одессу и область, Днепровщину. Ситуация там очень непростая, и есть значительные отключения – подчеркнул Зеленский.

В Одессе восстановили электроснабжение объектов критической инфраструктуры

Президент сообщил, что в Одессе уже удалось восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры. В то же время энергетики работают над созданием альтернативных путей снабжения электроэнергией.

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Восстановительные работы также продолжаются в Днепре, Каменском, Харьковской и Полтавской областях. По словам Зеленского, ремонтные бригады обеспечены необходимым оборудованием и ресурсами.

Глава государства поблагодарил энергетиков, коммунальщиков и спасателей ГСЧС, которые круглосуточно ликвидируют последствия российских атак.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что украинские военные уже получили конкретные задачи для противодействия новой тактике российских ударов по энергетической инфраструктуре.

На весь этот террор этих подонков будет справедливый ответ – заявил президент.

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