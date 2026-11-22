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Адвокат Александр Щербина, представляющий интересы матери погибшей в 2018 году студентки Марины Арустамовой, обратился в парламентскую ВСК, которую возглавляет народный депутат Алексей Гончаренко. Он готов выступить на заседании комиссии и предоставить свидетельства, которые, по его словам, указывают на намеренное затягивание расследования и возможное покрывание виновного со стороны Национального антикоррупционного бюро. Водителем в этом ДТП был детектив Бюро Андрей Русаев.

Адвокат Александр Щербина направил обращение во Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время военного положения. Комиссию возглавляет народный депутат Алексей Гончаренко. Об этом адвокат рассказал в комментарии УНН.

Щербина говорит, что годами добивается установления справедливости по делу и обращался даже к Президенту. Теперь ВСК стала для семьи едва ли не последней надеждой.

Я понимаю и не прошу, чтобы комиссия подменяла собой суд или карательные органы. Первое, чего я хочу, — чтобы на это дело обратили публичное внимание. А второе — директору Бюро следует задать вопрос о том, проводил ли отдел внутренней безопасности НАБУ проверку действий Русаева и каковы ее результаты. Это расследование проводилось, но его результаты они не предоставляют, — заявил адвокат.

Он подчеркивает, что ВСК обладает такими полномочиями, а рассмотрение ситуации на таком уровне способствовало бы установлению справедливости.

"Мне известно, что об этом деле знают все детективы НАБУ, и руководитель знает. Вот пусть и даст ответ. Я понимаю, что в то время он еще не был директором Бюро, но сейчас это выглядит так, будто целый антикоррупционный орган покрывает своего", — сказал Щербина.

Он подчеркнул, что готов лично посетить заседание комиссии.

Я готов идти до конца, несмотря на давление и сопротивление, – заявил Щербина.

Восемь лет без подозрения

ДТП произошло в апреле 2018 года около 23:00 на улице Васильковской в Киеве. Автомобиль под управлением детектива НАБУ Андрея Русаева сбил на пешеходном переходе 23-летнюю студентку Марину Арустамову. Медики почти десять дней боролись за ее жизнь, но 11 апреля 2018 года девушка умерла.

По словам адвоката, сразу после наезда Русаев позвонил во внутреннюю безопасность НАБУ, сотрудники которой быстро прибыли на место. Позже выяснилось, что камера, направленная на пешеходный переход, не работала. Русаева не задерживали: с места ДТП он уехал домой.

Сначала дело расследовала Нацполиция. Как утверждает Щербина, до июля 2019 года там даже не провели следственный эксперимент. После того как расследование признали неэффективным, дело передали в ГБР.

Адвокат утверждает, что Русаев изменил свои показания. Сначала он говорил, что девушка переходила дорогу слева направо, а впоследствии — что справа налево и посреди дороги резко развернулась. Семья по GPS-данным телефона восстановила маршрут Марины: она возвращалась с работы в общежитие и по дороге зашла в магазин. По словам адвоката, это соответствует первой версии водителя, которую он озвучил непосредственно после ДТП.

Русаеву так и не сообщили о подозрении: по делу он проходил как свидетель.

Закрытие дела

По словам Щербины, по ходатайству семьи следователь ГБР назначил экспертизу с применением полиграфа, которая, по мнению адвоката, подтвердила ложность показаний Русаева. Однако расследование не сдвинулось с места.

В июле 2025 года следователь ГБР закрыл производство на основании экспертизы, которую заказал сам Русаев. По словам адвоката, эту экспертизу провели за два года до этого, но все это время не приобщали к материалам дела. Щербина также утверждает, что ее проводил эксперт, которого ранее привлекали к дисциплинарной ответственности за экспертизу по делу об убийстве Павла Шеремета. В КНДИСЭ на запрос адвоката ответили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, действительно ли их эксперт проводил это исследование.

О закрытии дела родственников погибшей надлежащим образом не уведомили. Суд первой инстанции отказал в отмене постановления следователя, и сейчас жалобу рассматривает апелляционный суд. По словам адвоката, заседание там переносят уже третий месяц.

"А есть сроки давности — 10 лет, и они истекают в 2028 году. А с тем, как дело затягивалось все прошлые годы… И все это время осуществляются давление, манипуляции, затягивание", — говорит Щербина.

Подробнее об обстоятельствах дела читайте в материале УНН: "Вас беспокоит Национальное антикоррупционное бюро…": как дело о смертельном ДТП с участием детектива НАБУ за 8 лет так и не дошло до суда