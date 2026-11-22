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Адвокат Олександр Щербина, який представляє інтереси матері загиблої у 2018 році студентки Марини Арустамової, звернувся до парламентської ТСК, яку очолює нардеп Олексій Гончаренко. Він готовий виступити на засіданні комісії та надати свідчення, які, за його словами, вказують на навмисне затягування розслідування і можливе покривання винного з боку Національного антикорупційного бюро. Водієм у цій ДТП був детектив Бюро Андрій Русаєв.

Адвокат Олександр Щербина надіслав звернення до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час воєнного стану. Комісію очолює народний депутат Олексій Гончаренко. Про це адвокат розповів у коментарі УНН.

Щербина каже, що роками домагається встановлення справедливості в справі і звертався навіть до Президента. Тепер ТСК стала для родини ледь не останньою надією.

Я розумію і не прошу, щоб комісія підміняла собою суд чи каральні органи. Перше, чого я прагну, — щоб на цю справу звернули публічну увагу. А друге — директору Бюро слід поставити питання про те, чи проводив відділ внутрішньої безпеки НАБУ перевірку дій Русаєва і які її результати. Це розслідування проводилося, але його результатів вони не надають, — заявив адвокат.

Він наголошує, що ТСК має такі повноваження, а розгляд ситуації на такому рівні сприяв би встановленню справедливості.

"Мені відомо, що про цю справу знають усі детективи НАБУ, і керівник знає. Ось нехай і дасть відповідь. Я розумію, що в той час він ще не був директором Бюро, але зараз це виглядає так, ніби цілий антикорупційний орган покриває свого", — сказав Щербина.

Він наголосив, що готовий особисто відвідати засідання комісії.

Я готовий йти до кінця попри тиск та супротив, – заявив Щербина.

Вісім років без підозри

ДТП сталася у квітні 2018 року близько 23:00 на вулиці Васильківській у Києві. Автомобіль під керуванням детектива НАБУ Андрія Русаєва збив на пішохідному переході 23-річну студентку Марину Арустамову. Медики майже десять днів боролися за її життя, але 11 квітня 2018 року дівчина померла.

За словами адвоката, одразу після наїзду Русаєв зателефонував до внутрішньої безпеки НАБУ, співробітники якої швидко прибули на місце. Згодом з'ясувалося, що камера, спрямована на пішохідний перехід, не працювала. Русаєва не затримували: з місця ДТП він поїхав додому.

Спочатку справу розслідувала Нацполіція. Як стверджує Щербина, до липня 2019 року там навіть не провели слідчого експерименту. Після того як розслідування визнали неефективним, а справу передали до ДБР.

Адвокат стверджує, що Русаєв змінив свої показання. Спочатку він казав, що дівчина переходила дорогу зліва направо, а згодом — що справа наліво і посеред дороги різко розвернулася. Родина за GPS-даними телефона відновила маршрут Марини: вона поверталася з роботи до гуртожитку і дорогою зайшла в магазин. За словами адвоката, це відповідає першій версії водія, яку він озвучив безпосередньо після ДТП.

Русаєву так і не повідомили про підозру: у справі він проходив як свідок.

Закриття справи

За словами Щербини, на клопотання родини слідчий ДБР призначив експертизу із застосуванням поліграфа, яка, на думку адвоката, засвідчила неправдивість показань Русаєва. Проте розслідування не зрушило з місця.

У липні 2025 року слідчий ДБР закрив провадження на підставі експертизи, яку замовив сам Русаєв. За словами адвоката, цю експертизу провели за два роки до того, але весь цей час не долучали до матеріалів справи. Щербина також стверджує, що її робив експерт, якого раніше притягували до дисциплінарної відповідальності за експертизу в справі про вбивство Павла Шеремета. У КНДІСЕ на запит адвоката відповіли, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати, чи справді їхній експерт проводив це дослідження.

Про закриття справи родину загиблої належним чином не повідомили. Суд першої інстанції відмовив у скасуванні постанови слідчого, і зараз скаргу розглядає апеляційний суд. За словами адвоката, засідання там переносять уже третій місяць.

"А є строки давності — 10 років, і вони спливають у 2028 році. А з тим, як справа затягувалася всі минулі роки… І весь цей час здійснюється тиск, маніпуляції, затягування", — каже Щербина.

Детальніше про обставини справи читайте в матеріалі УНН: "Вас турбує Національне антикорупційне бюро…": як справа про смертельну ДТП за участі детектива НАБУ за 8 років так і не потрапила до суду