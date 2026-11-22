Частина правого берега Києва вже другу добу залишається без води пошкодження об’єкта внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив Київводоканал, передає УНН.

Деталі

Після вчорашніх ворожих атак на об’єкти інфраструктури усі сили Київводоканалу спрямовані на відбудову пошкодженого об’єкта та налагодження технологічного процесу відновлення його роботи. Це складний процес, який потребує часу, адже йдеться не лише про відновлення самого об’єкта, а й про поетапне відновлення технології водопостачання - йдеться в дописі.

Там також повідомили, що наразі у правобережній частині Києва зберігається знижений тиск у водопровідній мережі.

Фахівці підприємства продовжують працювати безперервно, щоб якнайшвидше повернути систему до штатного режиму - зазначили в Київводоканалі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на лівому березі Києва стабілізувалося водопостачання, а тиск у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам.