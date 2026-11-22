"путін – холоднокровний убивця": міністр оборони Британії зробив жорстку заяву під час візиту до Києва
Київ • УНН
Вес Стрітінг у Києві закликав Європу рішуче відповідати на провокації росії. Зеленський подякував Британії за підтримку України.
Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг назвав російського диктатора володимира путіна "холоднокровним убивцею" та закликав Європу не демонструвати слабкості у відповідь на російські провокації. Таку заяву він зробив під час візиту до Києва 21 листопада, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє ITV News, пише УНН.
Деталі
Британський міністр прибув до України з Польщі, де відвідав військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях із підготовки до можливого післявоєнного розгортання міжнародних сил в Україні.
Коментуючи порушення польського повітряного простору російськими ракетами та безпілотником, Стрітінг наголосив, що європейські країни мають рішуче реагувати на дії кремля.
Він назвав інцидент черговою провокацією та проявом державного тероризму з боку росії.
У Лондоні закликали оцінювати путіна за його діями
Стрітінг також прокоментував нещодавню зустріч путіна з президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Який сенс у тому, що путін з'являється на міжнародних самітах, проходить червоною доріжкою та говорить про мир, якщо наступними днями ми стаємо свідками масованих бомбардувань, особливо цивільної інфраструктури
За його словами, європейські країни добре розуміють, із ким мають справу.
Як я вже говорив раніше, він – холоднокровний убивця
Зеленський подякував Великій Британії за підтримку та зазначив, що візити міжнародних партнерів після масованих російських атак демонструють, що Україна не залишається сам на сам з агресором.
Українські безпілотники вироблятимуть у Великій Британії для потреб Сил оборони21.11.26, 20:43 • 3520 переглядiв