Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг назвав російського диктатора володимира путіна "холоднокровним убивцею" та закликав Європу не демонструвати слабкості у відповідь на російські провокації. Таку заяву він зробив під час візиту до Києва 21 листопада, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє ITV News, пише УНН.

Британський міністр прибув до України з Польщі, де відвідав військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях із підготовки до можливого післявоєнного розгортання міжнародних сил в Україні.

Коментуючи порушення польського повітряного простору російськими ракетами та безпілотником, Стрітінг наголосив, що європейські країни мають рішуче реагувати на дії кремля.

Він назвав інцидент черговою провокацією та проявом державного тероризму з боку росії.

Стрітінг також прокоментував нещодавню зустріч путіна з президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Який сенс у тому, що путін з'являється на міжнародних самітах, проходить червоною доріжкою та говорить про мир, якщо наступними днями ми стаємо свідками масованих бомбардувань, особливо цивільної інфраструктури