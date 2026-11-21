Українські безпілотники вироблятимуть у Великій Британії для потреб Сил оборони
Київ • УНН
Україна та Велика Британія домовилися спільно виробляти українські дрони на британській території. Проєкт фінансуватиме Лондон.
Україна та Велика Британія домовилися про спільне виробництво українських безпілотників середньої та великої дальності. Відповідні проєктні домовленості підписали міністри оборони Євгеній Хмара та Вес Стрітінг. Про це повідомило Міністерство оборони України, пише УНН.
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За словами Хмари, співпраця дасть змогу поєднати українські оборонні розробки та досвід війни з виробничими можливостями Великої Британії.
Запускаємо проєкти, які посилюють спроможності обох наших країн та пришвидшують розвиток наших ОПК. Україна має дієві оборонні рішення та неоціненний досвід боротьби з ворогом. Поєднуємо їх із виробничими можливостями Великої Британії, щоб швидше масштабувати перевірені засоби для наших Сил оборони
Окремо під час зустрічі сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, йшлося про прискорення постачання ракет LMM із наявних британських запасів.
Зазначається, що Велика Британія стала однією з перших країн, які передали Україні ці ракети зі своїх складів в обмін на майбутні поставки. Вони важливі для протидії реактивним "шахедам".
Також учасники зустрічі зосередилися на посиленні далекобійних спроможностей України та модернізації ракет українського виробництва.
Хмара подякував Великій Британії за підтримку України та оголошений під час засідання у форматі "Рамштайн" пакет допомоги для протиповітряної оборони.
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