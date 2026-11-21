Міністерство оборони США опублікувало восьму добірку розсекречених матеріалів про невпізнані аномальні явища. Серед документів є свідчення очевидців, малюнки та відеозаписи, зокрема описи незвичайних об’єктів, які спостерігали ще у 1950-х роках. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

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Один із найвідоміших епізодів стався в листопаді 1957 року в районі міста Левелленд у штаті Техас. Кілька людей незалежно один від одного повідомили про яскраві овальні або круглі об’єкти в небі. Водночас у деяких очевидців переставали працювати автомобілі: глухли двигуни, відмовляли системи запалювання, фари та радіоприймачі.

Військово-повітряні сили США детально вивчили шість таких повідомлень. Після того як історія набула широкого розголосу, протягом кількох днів надійшли сотні нових свідчень про схожі спостереження. Зрештою військові визнали найімовірнішим поясненням рідкісне атмосферне явище — можливо, кульові блискавки. Доказів присутності позаземних апаратів не виявили.

У нових матеріалах описано також зустріч американського військового льотчика з невідомим об’єктом у районі Японії. За його словами, апарат мав форму півсфери. Пілот наблизився до нього приблизно на дев’ять кілометрів, після чого об’єкт нібито різко прискорився — у звіті його швидкість оцінили у 3333 км/год. Однак наземні радари не зафіксували ціль, а другий пілот не підтвердив її існування.

У документах ЦРУ початку 1950-х років ідеться про те, що на той час у США зареєстрували близько 1500 повідомлень про спостереження НЛО. Приблизно 20% із них залишалися нез’ясованими. Розвідка також вивчала, чи можна використовувати суспільний інтерес до НЛО у психологічних операціях і чи не перевантажує потік повідомлень американські системи зв’язку.

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