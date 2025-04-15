Військово-повітряні сили США

Американські військові зібрали боєздатний літак з пошкоджених F-35. "Франкенджет" успішно пройшов випробування та вже готовий до виконання бойових завдань.
За словами Трампа, F-47 буде найсучаснішим літаком з будь-коли створених, з безпрецедентною потужністю і технологією малопомітності. Експериментальна версія вже 5 років таємно літає.
На військово-повітряній базі Кіртленд у Нью-Мексико сталася стрілянина, внаслідок якої загинув один військовий, ще один отримав поранення. Інцидент стався після переслідування за межами бази.
Президент США Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна та командувача ВМС Лізу Франкетті. На посаду Брауна призначено генерал-лейтенанта Джона Кейна.
США здійснили успішний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Ванденберг. Ракета подолала 4200 миль до випробувального полігону на Маршаллових островах.
Повітряні сили України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території країни. Мешканців Дніпропетровської області закликали терміново прямувати в укриття.
Філіппіни та США здійснили спільне повітряне патрулювання над Південно-Китайським морем за участі винищувачів FA-50 та бомбардувальників B1-B. Китайські військові кораблі помічені у морській зоні Філіппін.
Видання The Hill поширило прогноз, де зазначено, що без військової підтримки США Україна втратить ефективну ППО до 2026 року. Це дозволить рф здійснювати масштабні бомбардування та захопити Київ.
На авіабазі Ейельсон у Фербенксі розбився винищувач F-35 під час тренувального польоту. Пілот встиг катапультуватися, його стан стабільний, а військові розпочали розслідування причин аварії.
Міхаель Бродський заперечив інформацію про ініціативу Ізраїлю передати Україні захоплену у Лівані російську зброю. Він пояснив, що це була лише приватна законодавча ініціатива, яка не отримала продовження.
США направили другий літак RC-135S Cobra Ball на авіабазу Кадена для відстеження ракет КНДР. Це відбулось після того, як Північна Корея випробувала нову гіперзвукову ракету, а перший літак не встиг її засікти.
25-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 9 січня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. Під час зустрічі Україна представить партнерам свій "план перемоги".
На Гуамі заарештували сімох громадян Китаю за незаконне проникнення поблизу військових об'єктів під час випробувань ПРО США. Затримані прибули одним човном з Сайпану, четверо з них перебували біля військової бази.
Над військовою базою "Рамштайн", об'єктами Rheinmetall та BASF зафіксовано польоти невідомих дронів. Німецькі органи безпеки не змогли встановити операторів безпілотників та їхнє походження.
Повітряні сили України повідомили про ракету "Кінджал", що рухається над територією країни. Ракета пролетіла над Івано-Франківщиною і продовжує рух у напрямку Закарпаття.
Повітряні сили зафіксували рух ракети "Кинджал" над Житомирщиною в напрямку північної частини Хмельницької області. Це відбувається на фоні масованої ракетної атаки рф по Україні.
Нік Поуп, колишній керівник відділу НЛО Міноборони Британії, припускає причетність Росії чи Китаю до появи дронів над авіабазами RAF. Інциденти могли бути пов'язані з розміщенням ядерної зброї та запуском ракет Storm Shadow.
Дональд Трамп обрав Джеймісона Гріра на посаду головного торгового представника США. Грір, який раніше працював з Трампом, допомагатиме впроваджувати нові мита на товари з Китаю, Канади та Мексики.
Над британськими авіабазами "Лейкенхіт", "Мілденхолл" та "Фелтвелл", які використовуються ВПС США, зафіксували невідомі БПЛА. Інциденти сталися 20-22 листопада, військові відстежують ситуацію.
Дональд Трамп оголосив про намір призначити колишнього конгресмена Дага Коллінза на посаду міністра у справах ветеранів. Коллінз, який зараз служить капеланом у резерві ВПС США, був членом Палати представників з 2013 по 2021 рік.
Британський військовий супутник 1969 року Skynet-1A несподівано змінив свою орбіту на тисячі кілометрів. Вчені не можуть пояснити причину переміщення супутника, який тепер становить загрозу для інших космічних апаратів.
США можуть планувати відправити Україні військову допомогу на $375 млн, включаючи ракети для F-16.
Вісім військовослужбовців США отримали поранення внаслідок атаки безпілотників на базу в Сирії. Троє вже оговталися, інші проходять лікування від черепно-мозкових травм та отруєння димом.
США направили винищувачі F-22 на Близький Схід для зменшення ризику ескалації з боку Ірану.
Повідомлялося, що ворожа ракета з боку Чорного моря прямувала в бік Одеської області, а потім змінила курс на Миколаївську область, що викликало повітряну тривогу в обох регіонах.
Військово-повітряні сили України збили 48 ударних безпілотників і 5 крилатих ракет під час російської повітряної атаки на об'єкти критично важливої інфраструктури в декількох регіонах України.
Американські військові провели другий випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Військово-космічних сил Ванденберг в Каліфорнії 6 червня 2024 року, продемонструвавши готовність і надійність американського парку міжконтинентальних балістичних ракет.
Америка успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III без боєголовки з Каліфорнії, підтвердивши готовність і ефективність системи в рамках стратегічного стримування і національної безпеки.
Винищувач F-35 розбився під час зльоту біля міжнародного аеропорту Альбукерке (США), пілот і пасажир були госпіталізовані.
США перекинули чотири стратегічні бомбардувальники B-52 до Великобританії для проведення запланованих навчань з союзниками по НАТО і регіональними партнерами.