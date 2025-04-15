Військово-повітряні сили США

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19557 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134531 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126882 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127894 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192523 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76767 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Винищувач-невидимка "Франкенджет" поповнив флот ВПС США: у чому його унікальність

Американські військові зібрали боєздатний літак з пошкоджених F-35. "Франкенджет" успішно пройшов випробування та вже готовий до виконання бойових завдань.

Новини Світу • 10 квітня, 15:02 • 14009 перегляди

Трамп анонсував розробку нового винищувача шостого покоління F-47

За словами Трампа, F-47 буде найсучаснішим літаком з будь-коли створених, з безпрецедентною потужністю і технологією малопомітності. Експериментальна версія вже 5 років таємно літає.

Новини Світу • 21 березня, 17:20 • 14110 перегляди

Стрілянина на військовій базі у США: є жертви

На військово-повітряній базі Кіртленд у Нью-Мексико сталася стрілянина, внаслідок якої загинув один військовий, ще один отримав поранення. Інцидент стався після переслідування за межами бази.

Кримінал та НП • 23 лютого, 06:01 • 31727 перегляди

Трамп та Пентагон звільнили генерала США Брауна та командувача ВМС

Президент США Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна та командувача ВМС Лізу Франкетті. На посаду Брауна призначено генерал-лейтенанта Джона Кейна.

Новини Світу • 22 лютого, 08:27 • 63934 перегляди

США успішно протестували запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

США здійснили успішний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Ванденберг. Ракета подолала 4200 миль до випробувального полігону на Маршаллових островах.

Новини Світу • 19 лютого, 13:27 • 24915 перегляди

Повітряні сили попередили про загрозу балістики по всій Україні

Повітряні сили України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території країни. Мешканців Дніпропетровської області закликали терміново прямувати в укриття.

Війна • 6 лютого, 08:40 • 30514 перегляди

США та Філіппіни провели спільне патрулювання над спірною територією з Китаєм

Філіппіни та США здійснили спільне повітряне патрулювання над Південно-Китайським морем за участі винищувачів FA-50 та бомбардувальників B1-B. Китайські військові кораблі помічені у морській зоні Філіппін.

Новини Світу • 4 лютого, 05:05 • 23790 перегляди

Без допомоги США росія може захопити Київ і вийти до кордонів НАТО - The Hill

Видання The Hill поширило прогноз, де зазначено, що без військової підтримки США Україна втратить ефективну ППО до 2026 року. Це дозволить рф здійснювати масштабні бомбардування та захопити Київ.

Війна • 30 січня, 20:38 • 54226 перегляди

На Алясці розбився F-35: що відомо про інцидент

На авіабазі Ейельсон у Фербенксі розбився винищувач F-35 під час тренувального польоту. Пілот встиг катапультуватися, його стан стабільний, а військові розпочали розслідування причин аварії.

Новини Світу • 29 січня, 02:39 • 33996 перегляди

Посол Ізраїлю спростував інформацію про передачу трофейної зброї Україні

Міхаель Бродський заперечив інформацію про ініціативу Ізраїлю передати Україні захоплену у Лівані російську зброю. Він пояснив, що це була лише приватна законодавча ініціатива, яка не отримала продовження.

Війна • 27 січня, 20:28 • 64547 перегляди

США відправили ще один літак-розвідник після запуску гіперзвукової ракети Північною Кореєю

США направили другий літак RC-135S Cobra Ball на авіабазу Кадена для відстеження ракет КНДР. Це відбулось після того, як Північна Корея випробувала нову гіперзвукову ракету, а перший літак не встиг її засікти.

Війна • 8 січня, 12:08 • 22243 перегляди

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня - ЗМІ

25-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 9 січня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. Під час зустрічі Україна представить партнерам свій "план перемоги".

Війна • 4 січня, 15:30 • 32555 перегляди

Семеро громадян Китаю намагалися незаконно потрапити на Гуам під час ракетного випробування США - Reuters

На Гуамі заарештували сімох громадян Китаю за незаконне проникнення поблизу військових об'єктів під час випробувань ПРО США. Затримані прибули одним човном з Сайпану, четверо з них перебували біля військової бази.

Новини Світу • 21 грудня, 23:08 • 22712 перегляди

Ймовірні дрони-шпигуни пролітають над авіабазою "Рамштайн" - Spiegel

Над військовою базою "Рамштайн", об'єктами Rheinmetall та BASF зафіксовано польоти невідомих дронів. Німецькі органи безпеки не змогли встановити операторів безпілотників та їхнє походження.

Війна • 13 грудня, 21:53 • 18782 перегляди

"Кинджал" прямує на Закарпаття - ПС ЗСУ

Повітряні сили України повідомили про ракету "Кінджал", що рухається над територією країни. Ракета пролетіла над Івано-Франківщиною і продовжує рух у напрямку Закарпаття.

Війна • 13 грудня, 06:53 • 20785 перегляди

"Кинджал" рухається в бік півночі Хмельниччини - ПС ЗСУ

Повітряні сили зафіксували рух ракети "Кинджал" над Житомирщиною в напрямку північної частини Хмельницької області. Це відбувається на фоні масованої ракетної атаки рф по Україні.

Війна • 13 грудня, 06:49 • 15813 перегляди

Як причетні росія, Китай та ядерна зброя до невідомих дронів над Британією - експерт

Нік Поуп, колишній керівник відділу НЛО Міноборони Британії, припускає причетність Росії чи Китаю до появи дронів над авіабазами RAF. Інциденти могли бути пов'язані з розміщенням ядерної зброї та запуском ракет Storm Shadow.

Політика • 1 грудня, 03:26 • 61919 перегляди

Трамп після обіцянок нових мит для Китаю обрав торговим представником перевіреного у торгових війнах юриста

Дональд Трамп обрав Джеймісона Гріра на посаду головного торгового представника США. Грір, який раніше працював з Трампом, допомагатиме впроваджувати нові мита на товари з Китаю, Канади та Мексики.

Економіка • 27 листопада, 08:41 • 17739 перегляди

Невідомі дрони були помічені над трьома авіабазами США у Британії - The Guardian

Над британськими авіабазами "Лейкенхіт", "Мілденхолл" та "Фелтвелл", які використовуються ВПС США, зафіксували невідомі БПЛА. Інциденти сталися 20-22 листопада, військові відстежують ситуацію.

Новини Світу • 24 листопада, 17:37 • 24682 перегляди

Трамп планує призначити екс-конгресмена Дага Коллінза міністром у справах ветеранів

Дональд Трамп оголосив про намір призначити колишнього конгресмена Дага Коллінза на посаду міністра у справах ветеранів. Коллінз, який зараз служить капеланом у резерві ВПС США, був членом Палати представників з 2013 по 2021 рік.

Новини Світу • 15 листопада, 01:04 • 15453 перегляди

Найстаріший супутник Британії переміщено - ким, ніхто не знає

Британський військовий супутник 1969 року Skynet-1A несподівано змінив свою орбіту на тисячі кілометрів. Вчені не можуть пояснити причину переміщення супутника, який тепер становить загрозу для інших космічних апаратів.

Новини Світу • 11 листопада, 16:34 • 26303 перегляди

США можуть надіслати Україні пакет допомоги на 375 млн дол. з ракетами для F-16 - Politico

США можуть планувати відправити Україні військову допомогу на $375 млн, включаючи ракети для F-16.

Війна • 21 вересня, 07:59 • 56832 перегляди

Пентагон: вісім американських військових отримали поранення внаслідок атаки безпілотника в Сирії

Вісім військовослужбовців США отримали поранення внаслідок атаки безпілотників на базу в Сирії. Троє вже оговталися, інші проходять лікування від черепно-мозкових травм та отруєння димом.

Війна • 13 серпня, 22:45 • 34988 перегляди

США відправили винищувачі F-22 на Близький Схід

США направили винищувачі F-22 на Близький Схід для зменшення ризику ескалації з боку Ірану.

Новини Світу • 8 серпня, 23:34 • 37305 перегляди

Повітряні сили повідомили про ворожу ракету з Чорного моря на півдні

Повідомлялося, що ворожа ракета з боку Чорного моря прямувала в бік Одеської області, а потім змінила курс на Миколаївську область, що викликало повітряну тривогу в обох регіонах.

Війна • 20 червня, 15:44 • 22571 перегляди

Повітряні Сили збили 48 ударних БПЛА

Військово-повітряні сили України збили 48 ударних безпілотників і 5 крилатих ракет під час російської повітряної атаки на об'єкти критично важливої інфраструктури в декількох регіонах України.

Війна • 7 червня, 04:36 • 38425 перегляди

У США провели другий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

Американські військові провели другий випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Військово-космічних сил Ванденберг в Каліфорнії 6 червня 2024 року, продемонструвавши готовність і надійність американського парку міжконтинентальних балістичних ракет.

Новини Світу • 6 червня, 11:59 • 21194 перегляди

США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без боєзаряду

Америка успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III без боєголовки з Каліфорнії, підтвердивши готовність і ефективність системи в рамках стратегічного стримування і національної безпеки.

Новини Світу • 4 червня, 22:05 • 29442 перегляди

У США винищувач F-35 розбився під час зльоту в Альбукерке, пілот госпіталізований

Винищувач F-35 розбився під час зльоту біля міжнародного аеропорту Альбукерке (США), пілот і пасажир були госпіталізовані.

Новини Світу • 29 травня, 04:45 • 22448 перегляди

Пентагон повідомив про перекидання до Британії стратегічних бомбардувальників

США перекинули чотири стратегічні бомбардувальники B-52 до Великобританії для проведення запланованих навчань з союзниками по НАТО і регіональними партнерами.

Війна • 22 травня, 03:51 • 117455 перегляди