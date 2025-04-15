Військово-повітряні сили США

Повітряні сили повідомили про ворожу ракету з Чорного моря на півдні

Повідомлялося, що ворожа ракета з боку Чорного моря прямувала в бік Одеської області, а потім змінила курс на Миколаївську область, що викликало повітряну тривогу в обох регіонах.