У США розробляють 50-мм зенітку Raid Hunter, яка зможе збивати "Шахеди" на відстані до 5 км

Американська компанія Northrop Grumman розробляє нову 50-мм зенітну систему Raid Hunter для боротьби з безпілотниками, зокрема дронами типу "Шахед". Комплекс матиме дальність ураження до 5 км, а прототип серійного зразка планують виготовити до кінця другого кварталу 2027 року. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на Janes, пише УНН.

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Представники Northrop Grumman розповіли про розробку під час оборонної виставки AUSA 2026 у США. За їхніми словами, компанія приблизно щомісяця проводить випробування, під час яких перевіряє роботу гармати, радара та системи управління.

До моменту створення прототипу загальні інвестиції в Raid Hunter мають перевищити 100 млн доларів. Розробкою вже зацікавилися армія та Повітряні сили США, а також іноземні партнери.

Чим особлива нова американська зенітка

Raid Hunter створюють на основі 50-мм автоматичної гармати Bushmaster Chain Gun та радара SRC Gryphon R1810. Останній здатний одночасно відстежувати понад 1000 повітряних цілей.

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На відміну від 35-мм систем Skynex та Skyranger, які вже використовують українські військові, американська розробка матиме більший калібр. Це дозволить збільшити дальність і висоту ураження безпілотників.

Крім того, 50-мм снаряди з програмованим підривом потенційно можуть створювати більшу хмару уламків, що підвищує шанси знищити дрон. Водночас більший калібр означає менший боєзапас, нижчу скорострільність та збільшення маси комплексу.

Розробники позиціюють Raid Hunter як відносно недороге рішення для захисту військових баз, аеродромів та інших важливих об'єктів від безпілотників. Систему також планують зробити придатною для транспортування літаками C-130.

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