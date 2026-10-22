В Україні знову помітили російського "Філіна" - "Флеш" пояснив, чому рф робить ставку на дешеві крилаті ракети
Київ • УНН
Радник президента Сергій Бескрестнов заявив, що рф робить ставку на дешеві крилаті ракети. "Філін" летить до 1200 км і несе бойову частину 1–2 «Шахедів».
Ворог робить ставку на майбутнє не на реактивні "Шахеди", а на дешеві крилаті ракети. На цьому наголосив радник Президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов і додав, що в Україні знову помітили нову ракету "Філін", передає УНН.
Ракета "Філін". Пам’ятаєте, я вже давно прогнозував, що наш противник робить ставку на майбутнє не на реактивні "Шахеди", а на дешеві крилаті ракети. Вони швидші, маневреніші, можуть літати на низьких висотах і нести більшу бойову частину, ніж "Шахед". Їм не потрібні дронопорти, багато з них можна запускати з вертольотів і БПЛА. І головне — їх можна виробляти з російських вузлів
За його словами, "ми вже знаємо про "Герань-5", "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М", С71М, реактивний "УМПБ-5" і ось знов в Україні помітили нову ракету "Філін".
Додамо
"Флеш" додав, що "Філін" може літати на відстані до 1200 кілометрів зі швидкістю до 800 км/год. Вага бойової частини порівнянна з 1–2 "Шахедами". Висота польоту — до 6 км.
Виробляє ракету вже інше підприємство — АТ "НПО "МОЛНІЯ". Воно відоме у контексті виробництва КАБів.
Цікаво, що реактивний двигун на ракеті російський. Він уже використовується в С71 та "Бандероль"
Здатна літати до 1200 км: ГУР опублікувало дані нової російської ракети "Філін"22.10.26, 12:32 • 3796 переглядiв