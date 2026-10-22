В Україні знову помітили російського "Філіна" - "Флеш" пояснив, чому рф робить ставку на дешеві крилаті ракети

Ворог робить ставку на майбутнє не на реактивні "Шахеди", а на дешеві крилаті ракети. На цьому наголосив радник Президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов і додав, що в Україні знову помітили нову ракету "Філін", передає УНН.

Ракета "Філін". Пам’ятаєте, я вже давно прогнозував, що наш противник робить ставку на майбутнє не на реактивні "Шахеди", а на дешеві крилаті ракети. Вони швидші, маневреніші, можуть літати на низьких висотах і нести більшу бойову частину, ніж "Шахед". Їм не потрібні дронопорти, багато з них можна запускати з вертольотів і БПЛА. І головне — їх можна виробляти з російських вузлів - повідомив "Флеш".

За його словами, "ми вже знаємо про "Герань-5", "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М", С71М, реактивний "УМПБ-5" і ось знов в Україні помітили нову ракету "Філін".

Додамо

"Флеш" додав, що "Філін" може літати на відстані до 1200 кілометрів зі швидкістю до 800 км/год. Вага бойової частини порівнянна з 1–2 "Шахедами". Висота польоту — до 6 км.

Виробляє ракету вже інше підприємство — АТ "НПО "МОЛНІЯ". Воно відоме у контексті виробництва КАБів.

Цікаво, що реактивний двигун на ракеті російський. Він уже використовується в С71 та "Бандероль" - резюмував Флеш.

Здатна літати до 1200 км: ГУР опублікувало дані нової російської ракети "Філін"