Ракетна система С-400

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 14444 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 15460 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 13007 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 34521 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 164321 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 141052 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143781 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136623 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136740 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196834 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 51998 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 65864 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 71786 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 65632 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 44850 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 14443 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 15457 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 21653 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 30904 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 66687 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 11434 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 15545 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 17218 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 112743 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 114192 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Продукти

Ракетна система С-400

Новини по темi

Винищувач F-16 збила російська ракета, випущена з С-400 - ЗМІ

За даними джерела ВВС, по літаку випустили три ракети. Версія про дружній вогонь виключена, оскільки українські ППО не працювали в районі завдання.

Війна • 12 квітня, 19:49 • 4607 перегляди

Більше не фортеця: у кварталах москви виявлено залишки ракет російських систем ППО після появи невідомих дронів - ЦПД

Московський регіон атакували невідомі дрони. Залишки ракет ППО знайдено в житлових кварталах. росія втратила багато РЛС та пускових установок, але навіть це не рятує москву.

Війна • 14 березня, 11:02 • 16180 перегляди

Дрони СБУ атакували газокомпресорні станції та склад ракет С-300/С-400 в рф

СБУ завдала ударів по двох газокомпресорних станціях у тамбовській та саратовській областях, а також по складу ракет С-300/С-400 у бєлгородській області. Це завдало збитків бюджету рф.

Війна • 14 березня, 07:51 • 20678 перегляди

росія випустила по Україні ракети і 123 безпілотники: збито 6 балістичних ракет та 71 дрон

Росія атакувала Україну 6 балістичними ракетами та 123 дронами "Shahed" з різних напрямків. ЗСУ збили всі балістичні ракети та 71 дрон, постраждали 5 областей.

Війна • 12 лютого, 06:59 • 25894 перегляди

Вибухи під час нічної атаки в ростові сталися у районі з військовими об'єктами - ЦПД РНБО

Вибухи під час нічної атаки в ростові сталися у районі з важливими військовими об'єктами, включаючи аеродроми та штаб Південного військового округу рф.

Війна • 8 лютого, 08:59 • 32441 перегляди

Генштаб підтвердив ураження нафтопереробних потужностей у рязанській області та заводу у брянську

Генштаб ЗСУ підтвердив успішні удари по нафтопереробних об'єктах у Рязані та заводу мікроелектроніки в Брянську. Завод "Кремній Ел" виробляв компоненти для російських ракетних комплексів та систем ППО.

Війна • 24 січня, 10:00 • 32492 перегляди

Генштаб підтвердив ураження радіолокаційної техніки окупантів: про що йдеться

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження радіолокаційної техніки російських окупантів. Підтверджено ураження радіолокаційної станції 92Н6 комплексу С-400 та пошкодження техніки радіотехнічного батальйону.

Війна • 17 січня, 07:45 • 27030 перегляди

рф значно посилила ППО на військовому аеродромі біля Сімферополя - "АТЕШ"

На військовому аеродромі поблизу Сімферополя зафіксовано суттєве посилення систем ППО, включаючи С-400 та радіолокаційне обладнання. Це послаблює оборонні позиції окупантів на інших ділянках.

Війна • 13 січня, 06:02 • 61321 перегляди

Російська ППО виявляється не здатною захистити стратегічні об‘єкти рф, окрім резиденції путіна і москви - ЦПД РНБО

Керівник ЦПД заявив про неефективність російської протиповітряної оборони у захисті стратегічних об'єктів. РФ приховує реальні втрати систем ППО, включаючи С300/С400 та Панцирь-С1.

Війна • 11 січня, 10:36 • 55893 перегляди

росія атакувала Україну ракетами С-300 та дронами: збито 9 БПЛА

росія атакувала Україну 6 ракетами С-300/С-400 та 10 дронами "Shahed" з Криму та Бєлгородської області. Українські сили збили 9 БПЛА над Миколаївщиною.

Війна • 29 грудня, 09:10 • 25855 перегляди

На Харківщині евакуюють мешканців із 44 небезпечних населених пунктів - Синєгубов

На Харківщині проводять активну та примусову евакуацію з 44 населених пунктів через постійні обстріли. У Куп'янську на лівому березі залишається 134 особи, на правому - 1300 осіб.

Суспільство • 26 грудня, 16:05 • 36704 перегляди

На Харківщині щонайменше десять ворожих влучань: показали наслідки

Російські війська завдали комбінованої атаки по Харкову та передмістю, випустивши щонайменше 12 ракет. Постраждало 6 мирних жителів, пошкоджено житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

Суспільство • 25 грудня, 10:22 • 19181 перегляди

росіяни в Сирії "скиглять" через складнощі евакуації своїх солдатів - ГУР

Сотні російських військових не можуть дістатися з провінції Хомс до авіабази Хмеймім через загрозу обстрілів. росія планує залучити 25 військово-транспортних літаків для евакуації військ та техніки з Сирії.

Війна • 14 грудня, 09:55 • 24583 перегляди

Британська розвідка розкрила деталі морських операцій рф у Чорному морі

Темп морських операцій рф у Чорному морі залишається низьким через успішні дії України. вмф рф проводить регулярні навчання в Новоросійську через загрозу українських атак.

Війна • 11 грудня, 12:38 • 16687 перегляди

Британська розвідка розкрила деталі знищення двох російських С-400

У Сімферополі ЗСУ знищили елементи системи С-400, залишивши дві воронки розміром 13,5 м. Це другий успішний удар по російських С-400 у листопаді після знищення комплексу в курській області.

Війна • 9 грудня, 13:00 • 20277 перегляди

Навіщо лукашенку російський "орєшнік" у білорусі? В ISW дали роз'яснення

путін і Лукашенко підписали новий союзний договір про гарантії безпеки, що дозволяє розмістити в білорусі балістичні ракети "Орєшнік". Договір також передбачає використання тактичної ядерної зброї в разі агресії.

Війна • 7 грудня, 11:10 • 57041 перегляди

Генсек НАТО попередив Трампа про "страшну загрозу" для США, якщо Україна підпише невигідну мирну угоду

Марк Рютте попередив Трампа про загрозу для США від союзу Китаю, Ірану і КНДР у разі невигідної для України мирної угоди. Генсек НАТО вказав на ризики передачі ракетних технологій між цими країнами.

Війна • 3 грудня, 08:21 • 65533 перегляди

Українська розвідка знищила в Криму російську РЛС вартістю 5 млн доларів

Українська розвідка провела успішну операцію в окупованому Криму, знищивши російський радіолокаційний комплекс "подльот". Вартість знищеної РЛС, що використовувалася для виявлення повітряних цілей, становить 5 млн доларів.

Війна • 28 листопада, 13:28 • 17573 перегляди

Міноборони рф визнало удари ракетами ATACMS по курській області

Міноборони рф підтвердило два удари ракетами ATACMS по військових об'єктах в Курській області за останні три дні. Були атаковані зенітний ракетний дивізіон з-400 і аеродром Курськ-Східний.

Війна • 26 листопада, 14:22 • 20549 перегляди

Ракетний удар армії рф по Харкову: показали руйнування

Внаслідок ракетного удару С-400 по центру Харкова постраждали 23 людини. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та автомобілі в Київському районі міста.

Суспільство • 25 листопада, 09:45 • 16938 перегляди

Ракетний удар рф по Харкову: 19 постраждалих та понад 40 пошкоджених будинків

Внаслідок ракетного обстрілу центру Харкова постраждали 19 людей, з них 13 госпіталізовано. Пошкоджено понад 40 житлових будинків та три автомобілі.

Війна • 25 листопада, 08:47 • 15528 перегляди

Удар по центру Харкова: ворог атакував ракетою "С-400 "

Внаслідок ракетного удару з системи С-400 по Харкову постраждало 16 людей. Атака була здійснена по центральній частині міста, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Війна • 25 листопада, 08:04 • 15368 перегляди

ЗСУ уразили радіолокаційну станцію "С-400" окупантів у курській області

Підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали успішного удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону рф на території курської області. Знищено радіолокаційну станцію ЗРК "С-400", яка використовувалася для обстрілів цивільних об'єктів.

Війна • 24 листопада, 08:59 • 24424 перегляди

росія розширює потужності з виробництва твердопаливних двигунів для ракет - IISS

IISS повідомляє про масштабне розширення потужностей росії з виробництва твердопаливних двигунів для ракет на п'яти об'єктах. Це може дозволити рф поповнити арсенал ракет для війни проти України та загрожувати НАТО.

Війна • 20 листопада, 13:38 • 20043 перегляди

Загарбники будують під новоросійськом новий склад боєприпасів – АТЕШ

Агенти "АТЕШ" виявили масштабне будівництво закритих складів для боєприпасів біля бази 7-ї десантно-штурмової дивізії рф під новоросійськом. Мета - захист від ударів українських БПЛА та ракет.

Війна • 23 жовтня, 10:09 • 17068 перегляди
Ексклюзив

російська ударна зброя змінилася – у КНДІСЕ розповіли про результати останніх досліджень ворожих ракет та дронів

Експерти КНДІСЕ досліджують зміни в російській зброї для ефективної протидії. Виявлено модифікації ракет С-300/400 та шумові характеристики "Шахедів", а також використання західних компонентів.

Війна • 16 жовтня, 13:07 • 105795 перегляди

ППО України знищила 51 ворожий безпілотник в різних областях

Вночі 16 жовтня ворог атакував Україну, використавши 136 ударних безпілотників. Станом на 07:00 ППО знищила 51 БпЛА, ще 60 зазнали втрат через радіоелектронну боротьбу.

Війна • 16 жовтня, 04:41 • 20614 перегляди

Ракетна атака ворога на Миколаїв: кількість поранених зросла до 23

Внаслідок нічної ракетної атаки рф на Миколаїв кількість поранених збільшилася до 23 людей. Російські війська завдали 7 ракетних ударів по Миколаївщині, одна жінка загинула.

Війна • 15 жовтня, 07:48 • 14559 перегляди

На Харківщині росіяни вночі тричі вдарили по фермі ракетами С-400

У селі Білаші Харківського району зафіксовано три ракетні удари С-400 по території фермерського господарства. Пошкоджено техніку та споруди, постраждалих немає.

Війна • 25 вересня, 07:40 • 14761 перегляди

В окупованому Криму пролунали вибухи поблизу Джанкоя: в районі аеродрому помітили стовпи диму

У Криму пролунали вибухи поблизу Джанкоя після оголошення загрози "удару балістикою". Очевидці повідомляють про 4-5 потужних вибухів та дим у районі сіл Азовське та Переможне, де розташований військовий аеродром.

Війна • 22 вересня, 12:58 • 46205 перегляди