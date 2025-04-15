Ракетна система С-400

За даними джерела ВВС, по літаку випустили три ракети. Версія про дружній вогонь виключена, оскільки українські ППО не працювали в районі завдання.
Московський регіон атакували невідомі дрони. Залишки ракет ППО знайдено в житлових кварталах. росія втратила багато РЛС та пускових установок, але навіть це не рятує москву.
СБУ завдала ударів по двох газокомпресорних станціях у тамбовській та саратовській областях, а також по складу ракет С-300/С-400 у бєлгородській області. Це завдало збитків бюджету рф.
Росія атакувала Україну 6 балістичними ракетами та 123 дронами "Shahed" з різних напрямків. ЗСУ збили всі балістичні ракети та 71 дрон, постраждали 5 областей.
Вибухи під час нічної атаки в ростові сталися у районі з важливими військовими об'єктами, включаючи аеродроми та штаб Південного військового округу рф.
Генштаб ЗСУ підтвердив успішні удари по нафтопереробних об'єктах у Рязані та заводу мікроелектроніки в Брянську. Завод "Кремній Ел" виробляв компоненти для російських ракетних комплексів та систем ППО.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження радіолокаційної техніки російських окупантів. Підтверджено ураження радіолокаційної станції 92Н6 комплексу С-400 та пошкодження техніки радіотехнічного батальйону.
На військовому аеродромі поблизу Сімферополя зафіксовано суттєве посилення систем ППО, включаючи С-400 та радіолокаційне обладнання. Це послаблює оборонні позиції окупантів на інших ділянках.
Керівник ЦПД заявив про неефективність російської протиповітряної оборони у захисті стратегічних об'єктів. РФ приховує реальні втрати систем ППО, включаючи С300/С400 та Панцирь-С1.
росія атакувала Україну 6 ракетами С-300/С-400 та 10 дронами "Shahed" з Криму та Бєлгородської області. Українські сили збили 9 БПЛА над Миколаївщиною.
На Харківщині проводять активну та примусову евакуацію з 44 населених пунктів через постійні обстріли. У Куп'янську на лівому березі залишається 134 особи, на правому - 1300 осіб.
Російські війська завдали комбінованої атаки по Харкову та передмістю, випустивши щонайменше 12 ракет. Постраждало 6 мирних жителів, пошкоджено житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.
Сотні російських військових не можуть дістатися з провінції Хомс до авіабази Хмеймім через загрозу обстрілів. росія планує залучити 25 військово-транспортних літаків для евакуації військ та техніки з Сирії.
Темп морських операцій рф у Чорному морі залишається низьким через успішні дії України. вмф рф проводить регулярні навчання в Новоросійську через загрозу українських атак.
У Сімферополі ЗСУ знищили елементи системи С-400, залишивши дві воронки розміром 13,5 м. Це другий успішний удар по російських С-400 у листопаді після знищення комплексу в курській області.
путін і Лукашенко підписали новий союзний договір про гарантії безпеки, що дозволяє розмістити в білорусі балістичні ракети "Орєшнік". Договір також передбачає використання тактичної ядерної зброї в разі агресії.
Марк Рютте попередив Трампа про загрозу для США від союзу Китаю, Ірану і КНДР у разі невигідної для України мирної угоди. Генсек НАТО вказав на ризики передачі ракетних технологій між цими країнами.
Українська розвідка провела успішну операцію в окупованому Криму, знищивши російський радіолокаційний комплекс "подльот". Вартість знищеної РЛС, що використовувалася для виявлення повітряних цілей, становить 5 млн доларів.
Міноборони рф підтвердило два удари ракетами ATACMS по військових об'єктах в Курській області за останні три дні. Були атаковані зенітний ракетний дивізіон з-400 і аеродром Курськ-Східний.
Внаслідок ракетного удару С-400 по центру Харкова постраждали 23 людини. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та автомобілі в Київському районі міста.
Внаслідок ракетного обстрілу центру Харкова постраждали 19 людей, з них 13 госпіталізовано. Пошкоджено понад 40 житлових будинків та три автомобілі.
Внаслідок ракетного удару з системи С-400 по Харкову постраждало 16 людей. Атака була здійснена по центральній частині міста, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали успішного удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону рф на території курської області. Знищено радіолокаційну станцію ЗРК "С-400", яка використовувалася для обстрілів цивільних об'єктів.
IISS повідомляє про масштабне розширення потужностей росії з виробництва твердопаливних двигунів для ракет на п'яти об'єктах. Це може дозволити рф поповнити арсенал ракет для війни проти України та загрожувати НАТО.
Агенти "АТЕШ" виявили масштабне будівництво закритих складів для боєприпасів біля бази 7-ї десантно-штурмової дивізії рф під новоросійськом. Мета - захист від ударів українських БПЛА та ракет.
Експерти КНДІСЕ досліджують зміни в російській зброї для ефективної протидії. Виявлено модифікації ракет С-300/400 та шумові характеристики "Шахедів", а також використання західних компонентів.
Вночі 16 жовтня ворог атакував Україну, використавши 136 ударних безпілотників. Станом на 07:00 ППО знищила 51 БпЛА, ще 60 зазнали втрат через радіоелектронну боротьбу.
Внаслідок нічної ракетної атаки рф на Миколаїв кількість поранених збільшилася до 23 людей. Російські війська завдали 7 ракетних ударів по Миколаївщині, одна жінка загинула.
У селі Білаші Харківського району зафіксовано три ракетні удари С-400 по території фермерського господарства. Пошкоджено техніку та споруди, постраждалих немає.
У Криму пролунали вибухи поблизу Джанкоя після оголошення загрози "удару балістикою". Очевидці повідомляють про 4-5 потужних вибухів та дим у районі сіл Азовське та Переможне, де розташований військовий аеродром.