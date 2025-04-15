Ракетна система С-400

росія розширює потужності з виробництва твердопаливних двигунів для ракет - IISS

IISS повідомляє про масштабне розширення потужностей росії з виробництва твердопаливних двигунів для ракет на п'яти об'єктах. Це може дозволити рф поповнити арсенал ракет для війни проти України та загрожувати НАТО.