рф атакувала балістикою, знешкодили 4 "Іскандери-К" і до 73% реактивних дронів
Київ • УНН
Уночі рф запустила по Україні балістичні й крилаті ракети та 269 дронів. ППО збила або придушила 4 ракети й 243 безпілотники.
росія у ніч на 19 жовтня випустила по Україні балістику, крилаті ракети та 269 дронів, менше чверті яких - реактивні. Збито або придушено 4 крилаті "Іскандери" і 243 дрони, у тому числі до 73% реактивних. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Чим і звідки атакувала рф
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 жовтня (з 18:00 18 жовтня) противник атакував:
- балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Смоленської, Брянської, Курської обл. рф;
- крилатими ракетами Іскандер-К із повітряного простору Курської обл.;
- 269 ударними БпЛА типу Shahed (із них – 59 реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Шаталове, Міллерово, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Скільки знищили
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 247 цілей:
- 4 крилаті ракети Іскандер-К;
- 243 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 43 реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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