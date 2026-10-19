рф атакувала балістикою, знешкодили 4 "Іскандери-К" і до 73% реактивних дронів

$44.860.0250.500.19
ukenru
05:53 • 10913 перегляди
У Києві зросла кількість постраждалих після атаки рф балістикоюPhotoVideo
04:36 • 19180 перегляди
Перемога демократів на виборах може не стримати Трампа - NYT
01:47 • 26157 перегляди
Атака на Київ: дві станції метро зранку будуть зачинені
19 жовтня, 00:38 • 24289 перегляди
Ракетна атака на Київ: пошкоджено станцію метро, ворог поцілив у 25-поверхівку
18 жовтня, 22:03 • 23871 перегляди
Зеленський не хоче завершення війни і, ймовірно, ніколи цього не хотів - Трамп
18 жовтня, 21:32 • 22765 перегляди
Атака на Київ: загинула людина, двоє постраждали
18 жовтня, 20:19 • 23252 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: попередньо запустили 8 ракет
18 жовтня, 16:18 • 36655 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрілись з Зеленським: озвучені теми розмови
18 жовтня, 13:02 • 45571 перегляди
Світ не усвідомлює, що наближається до Третьої світової війни - FT
18 жовтня, 11:15 • 39100 перегляди
Новий інцидент в аеропорту Лейпцига: огорожу протаранили поряд із російськими вантажними літаками
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
5.1м/с
91%
754мм
Популярнi новини
Макрон засудив погроми у Франції та допустив заборону зібраньPhoto18 жовтня, 22:34 • 13586 перегляди
Трамп хоче переконати Україну капітулювати перед рф - Зеленський18 жовтня, 23:05 • 11966 перегляди
Ванат і Романчук забили за свої клуби у європейських чемпіонатахVideo18 жовтня, 23:36 • 7772 перегляди
Військовий загинув після падіння з каната на матчі з американського футболуVideo19 жовтня, 01:12 • 13493 перегляди
Атака на санкт-петербург 18 жовтня стала наймасштабнішою з 2022 року - ISW02:15 • 6856 перегляди
Публікації
Ретроградні Венера й Меркурій принесуть фінансові та емоційні випробування
Ексклюзив
18 жовтня, 09:18 • 47924 перегляди
Не поспішайте братися за секатор: які рослини категорично не слід обрізати перед зимоюPhoto18 жовтня, 08:37 • 49039 перегляди
Кабміну пропонують ввести мораторій до завершення консультацій щодо бронювання
Ексклюзив
18 жовтня, 07:20 • 45711 перегляди
Зернова пастка для України: куди подіти врожай 2026 року та чим обернеться тривале блокування експорту
Ексклюзив
17 жовтня, 10:59 • 77587 перегляди
Скорочення бронювання працівників ОПК може зірвати постачання зброї на фронт - виробники закликали уряд переглянути рішення
Ексклюзив
17 жовтня, 07:05 • 79957 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Ілон Маск
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Франція
Болгарія
Реклама
УНН Lite
Сінді Кроуфорд з сім'єю вперше порушили мовчання після смерті сина07:33 • 206 перегляди
Японія запускає першу місію для доставки зразків із супутника Марса18 жовтня, 09:09 • 28574 перегляди
Голкіпер “Челсі” Мартінес переніс операцію після травми, отриманої у матчі проти команди МиколенкаVideo18 жовтня, 07:57 • 29016 перегляди
Дюбуа зберіг титул WBO, здобувши нищівну перемогу над ВордліPhoto18 жовтня, 05:28 • 33360 перегляди
80-річний Трамп зробив дивне зізнання про свій макіяж17 жовтня, 12:08 • 51810 перегляди
Актуальне
Starlink
Шахед-136
МіГ-29
Instagram
Іскандер (ОТРК)

рф атакувала балістикою, знешкодили 4 "Іскандери-К" і до 73% реактивних дронів

Київ • УНН

 • 1850 перегляди

Уночі рф запустила по Україні балістичні й крилаті ракети та 269 дронів. ППО збила або придушила 4 ракети й 243 безпілотники.

рф атакувала балістикою, знешкодили 4 "Іскандери-К" і до 73% реактивних дронів

росія у ніч на 19 жовтня випустила по Україні балістику, крилаті ракети та 269 дронів, менше чверті яких - реактивні. Збито або придушено 4 крилаті "Іскандери" і 243 дрони, у тому числі до 73% реактивних. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки атакувала рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 жовтня (з 18:00 18 жовтня) противник атакував:

  • балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Смоленської, Брянської, Курської обл. рф;
    • крилатими ракетами Іскандер-К із повітряного простору Курської обл.;
      • 269 ударними БпЛА типу Shahed (із них – 59 реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Шаталове, Міллерово, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

        Скільки знищили

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 247 цілей:

        • 4 крилаті ракети Іскандер-К;
          • 243 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 43 реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера та дронів інших типів.

            Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

            Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

            У Києві зросла кількість постраждалих після атаки рф балістикою19.10.26, 08:53 • 10918 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Війна в Україні
            Вибухи
            Повітряна тривога
            Війна в Україні
            Брянська область
            Курськ
            Курська область
            Повітряні сили Збройних сил України
            Ракетна система С-400
            Шахед-136
            Іскандер (ОТРК)
            Крим
            Україна
            Донецьк