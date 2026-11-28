За минулу добу російська окупаційна армія втратила ще 2825 військовослужбовців, 42 артилерійські системи, 35 бойових броньованих машин та сотні одиниць іншої військової техніки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 28 листопада, пише УНН.

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Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати особового складу противника сягнули близько 1 650 986 осіб.

За минулу добу росіяни втратили 3 танки, 35 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 6 реактивних систем залпового вогню та 10 засобів протиповітряної оборони. Загальні втрати цієї техніки становлять відповідно 12 517, 26 038, 52 900, 2312 та 1782 одиниці.

Також противник втратив 1359 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 10 наземних робототехнічних комплексів. Загальні втрати цих систем сягнули 623 676 та 3253 одиниць відповідно.

Крім того, за добу російська армія втратила 575 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 7 одиниць спеціальної техніки. Від початку повномасштабної війни ці показники становлять 181 327 та 4958 одиниць відповідно.

Загальні втрати противника також становлять 456 літаків, 356 гелікоптерів, 5278 крилатих ракет, 36 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

Дані щодо втрат російської армії уточнюються.

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