Драгобрат засипало снігом – у мережі показали, як зараз виглядає відомий український курорт
Київ • УНН
Високогірний курорт на Закарпатті вже вкрився снігом наприкінці листопада. Про відкриття підйомників поки не повідомляли.
Гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті вкрився снігом ще до початку календарної зими. Свіжі фото та відео засніженого курорту публікують користувачі соціальної мережі Instagram, пише УНН.
Деталі
Наприкінці листопада високогірний курорт уже набув зимового вигляду. Користувачі діляться кадрами засніженого Драгобрата, який є одним із найпопулярніших місць зимового відпочинку в Українських Карпатах.
Драгобрат розташований на висоті близько 1300–1700 метрів над рівнем моря. Завдяки високогірному розташуванню сніговий покрив тут зазвичай формується раніше, ніж на багатьох інших українських гірськолижних курортах.
Водночас про офіційний початок гірськолижного сезону та відкриття підйомників у наведеній публікації не повідомляється.
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