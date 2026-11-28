Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що росія нібито перебуває у ворожому оточенні, а головною гарантією її безпеки є ядерна зброя. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Наша країна існує зараз у вельми і вельми ворожому оточенні, тому ядерна тріада є надійною гарантією нашої безпеки – заявив пєсков.

За словами представника кремля, російські ядерні сили нібито щодня підтверджують свою незамінність у нинішніх геополітичних умовах.

Заява пролунала на тлі візиту володимира путіна до Сєвєродвінська, де він взяв участь у церемонії підняття прапора на атомному підводному крейсері "Пермь".

Ядерна риторика кремля на тлі переговорів зі США

На початку тижня заступник голови радбезу рф дмитро медведєв погрожував превентивним ядерним ударом у разі передачі Україні західними країнами зброї масового ураження.

У жовтні сам путін погрожував застосуванням усіх наявних озброєнь у разі атак на Калінінградську область або інші російські території.

Водночас напередодні американський спецпосланник Джаред Кушнер заявив, що під час переговорів із представниками США путін запевнив Вашингтон у відсутності намірів застосовувати ядерну зброю проти України.

путін запевнив США, що не застосовуватиме ядерну зброю - Кушнер