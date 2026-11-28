У кремлі знову заговорили про ядерну зброю та заявили, що росія опинилася в оточенні ворогів
Київ • УНН
пєсков заявив, що росія перебуває у ворожому оточенні, а ядерна тріада гарантує її безпеку. Заява пролунала під час візиту путіна до Сєвєродвінська.
Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що росія нібито перебуває у ворожому оточенні, а головною гарантією її безпеки є ядерна зброя. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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Наша країна існує зараз у вельми і вельми ворожому оточенні, тому ядерна тріада є надійною гарантією нашої безпеки
За словами представника кремля, російські ядерні сили нібито щодня підтверджують свою незамінність у нинішніх геополітичних умовах.
Заява пролунала на тлі візиту володимира путіна до Сєвєродвінська, де він взяв участь у церемонії підняття прапора на атомному підводному крейсері "Пермь".
Ядерна риторика кремля на тлі переговорів зі США
На початку тижня заступник голови радбезу рф дмитро медведєв погрожував превентивним ядерним ударом у разі передачі Україні західними країнами зброї масового ураження.
У жовтні сам путін погрожував застосуванням усіх наявних озброєнь у разі атак на Калінінградську область або інші російські території.
Водночас напередодні американський спецпосланник Джаред Кушнер заявив, що під час переговорів із представниками США путін запевнив Вашингтон у відсутності намірів застосовувати ядерну зброю проти України.
путін запевнив США, що не застосовуватиме ядерну зброю - Кушнер25.11.26, 22:42 • 5027 переглядiв