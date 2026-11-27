Метро на Виноградар: у КМДА розповіли, чи завершать будівництво станцій "Мостицька" та "Варшавська" у 2027 році
Київ • УНН
КМДА планує завершити основні конструкції станцій "Мостицька" та "Варшавська" у 2027 році. Повний проєкт метро розрахований до 2035 року.
У 2027 році планують завершити будівництво основних конструкцій станцій "Мостицька" та "Варшавська". Ці плани лишаються незмінними. Нині роботи на будівельних майданчиках тривають, передає УНН із посиланням на КМДА.
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У КМДА зауважили, що будівництво метро на житловий масив Виноградар є одним із важливих інфраструктурних проєктів столиці. Нині споруджують першу чергу, яка передбачає будівництво двох станцій – "Мостицька" та "Варшавська".
Один із пріоритетних напрямів робіт – ділянка проспекту Європейського Союзу. Тут фахівці завершують перенесення інженерних комунікацій: водопровідних і теплових мереж, газопроводів, кабельних ліній електропередачі та мереж зв’язку. Також облаштовують системи дощової каналізації та водовідведення. На цій ділянці вже виконали значний обсяг робіт. Там, де перенесення інженерних мереж завершено, розпочали відновлення проїжджої частини та тротуарів. Роботи виконують в посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити рух транспорту проспектом Європейського Союзу
Відповідно до техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), проєкт будівництва метро на Виноградар передбачає три черги. Друга черга включає спорудження ще однієї станції з відгалуженням, третя – двох пускових комплексів: станції метро та електродепо.
Саме всі три черги будівництва охоплює оновлений Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій міста Києва, який планують реалізовувати з 1 січня 2027 року. Відповідно, зазначений у ньому термін реалізації проєкту до 2035 року стосується всього комплексу робіт, а не лише двох станцій першої черги, які споруджують нині, додали у КМДА.
Водночас під час довгострокового планування такого масштабного інфраструктурного проєкту необхідно враховувати безпекові та економічні чинники, пов’язані з повномасштабною війною
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