У 2027 році планують завершити будівництво основних конструкцій станцій "Мостицька" та "Варшавська". Ці плани лишаються незмінними. Нині роботи на будівельних майданчиках тривають, передає УНН із посиланням на КМДА.

У КМДА зауважили, що будівництво метро на житловий масив Виноградар є одним із важливих інфраструктурних проєктів столиці. Нині споруджують першу чергу, яка передбачає будівництво двох станцій – "Мостицька" та "Варшавська".

Один із пріоритетних напрямів робіт – ділянка проспекту Європейського Союзу. Тут фахівці завершують перенесення інженерних комунікацій: водопровідних і теплових мереж, газопроводів, кабельних ліній електропередачі та мереж зв’язку. Також облаштовують системи дощової каналізації та водовідведення. На цій ділянці вже виконали значний обсяг робіт. Там, де перенесення інженерних мереж завершено, розпочали відновлення проїжджої частини та тротуарів. Роботи виконують в посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити рух транспорту проспектом Європейського Союзу