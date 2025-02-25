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Підрядник, який мав будувати метро на Виноградар, поверне 139 млн грн до бюджету Києва – рішення Верховного Суду

Підрядник, який мав будувати метро на Виноградар, поверне 139 млн грн до бюджету Києва – рішення Верховного Суду

Київ • УНН

 • 36084 перегляди

Верховний Суд зобов'язав підрядника повернути до бюджету Києва 139 млн грн, отриманих як відсотки з депозиту. Компанія розмістила на депозиті кошти, виділені на будівництво метро на Виноградар.

Верховний Суд України ухвалив остаточне рішення у справі щодо підрядника, який замість будівництва метро на Виноградар поклав бюджетні кошти на депозит. Суд зобов’язав компанію сплатити понад 139 млн грн до бюджету столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.

Деталі

Верховний Суд поставив крапку у справі за позовом Київської міської прокуратури про стягнення понад 139 млн гривень з товариства, яке мало будувати метро з Сирця на Виноградар, однак замість цього поклало виділені гроші на депозит

- йдеться у дописі.

За інформацією, бюджетні гроші були розміщені на депозитних рахунках, столична прокуратура ще у 2021 році звернулась до суду з вимогою стягнути отримані відсотки в сумі понад 139 млн грн на користь столичної громади.

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Справа розглядалась судами неодноразово. У 2024 році Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд задовольнили позов.

Однак підрядник намагався оскаржити рішення у Верховному Суді, який залишив його без змін.

Таким чином, остаточне судове рішення передбачає стягнення 139 млн грн на користь громади Києва.

Будівництво метро на Виноградар: у КМДА розповіли про хід робіт26.12.24, 17:00 • 23159 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаКиїв
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