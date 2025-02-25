Підрядник, який мав будувати метро на Виноградар, поверне 139 млн грн до бюджету Києва – рішення Верховного Суду

Верховний Суд України ухвалив остаточне рішення у справі щодо підрядника, який замість будівництва метро на Виноградар поклав бюджетні кошти на депозит. Суд зобов’язав компанію сплатити понад 139 млн грн до бюджету столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.

Деталі

Верховний Суд поставив крапку у справі за позовом Київської міської прокуратури про стягнення понад 139 млн гривень з товариства, яке мало будувати метро з Сирця на Виноградар, однак замість цього поклало виділені гроші на депозит