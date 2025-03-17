Новини Бізнесу

Незабутній подарунок для коханої дівчини на День Святого Валентина

Огляд оригінальних ідей для подарунків на День Святого Валентина - від персоналізованих сюрпризів до емоційних вражень. Практичні поради щодо вибору подарунка для коханої дівчини з урахуванням її інтересів та бюджету.