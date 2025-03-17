Новини Бізнесу

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KSG Agro побудує на Дніпропетровщині енергокомплекс, який включатиме сонячну електростанцію
KSG Agro побудує на Дніпропетровщині енергокомплекс, який включатиме сонячну електростанцію.
AGRO UKRAINE SUMMIT 2025: як і коли пройде міжнародний саміт для фахівців агросектору?
6 червня 2025 року в Києві відбудеться Agro Ukraine Summit. Саміт об'єднає виробників, переробників, логістів та трейдерів для обговорення розвитку агросектору.
GreenDay: три нові смаки, що підтверджують світовий тренд
GreenDay: три нові історії смаку, що створені для справжніх моментів.
Швидко, просто, вигідно: підвищені ставки на депозити у ПУМБ
ПУМБ запустив акційний депозит "Дохідний ПЛЮС" у гривні. Мінімальна сума вкладу 500 грн, оформити можна до 30 травня 2025 року.
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 CEO та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
11 квітня 2025 року в Києві відбудеться Business Wisdom Summit. Топ-менеджери обговорять трансформацію бізнесу, тренди 2025 року та стратегії виживання й перемоги.
PRNext-2025: Головна PR-подія року відбудеться 3 квітня в Києві
Як працювати з репутацією у мінливому світі? Ексклюзивна відповідь - на форумі PRNext-2025.
У Києві пройде "МІЙ ФЕСТ" про ментальне здоров'я та сексуальну культуру
Нова культура говорити про важливе: у Києві вперше відбудеться фестиваль про ментальне здоров'я та сексуальну культуру.
Allrise Capital планує долучити світового спортивного оператора до розвитку українського футболу
Allrise Capital планує залучити провідного світового спортивного оператора для розвитку футбольної індустрії в Україні. Компанія також має намір відкрити 25 безкоштовних футбольних шкіл для дівчат Одещини до 2026 року.
iPhone 16e: бюджетний смартфон від Apple з новими опціями
Apple презентувала новий iPhone 16e з чипом A18, 48 Мп камерою та функціями штучного інтелекту. Модель отримала збільшену автономність та стала потенційною заміною лінійки iPhone SE.
Меценат Олег Крот разом із волонтерськими організаціями передав близько 600 тонн сіток для фронту в рамках проєкту "Павутиння"
Українські волонтери передали три вантажівки захисних сіток для армії в рамках проєкту "Павутиння". Відпрацьовані рибальські сітки ефективно захищають позиції від ворожих дронів, створюючи багаторівневий захист.
AB InBev Efes Ukraine запускає безалкогольну новинку з німецьким характером – Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0
AB InBev Efes Ukraine представляє безалкогольний лагер Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0. Новинка має легке пивне тіло, м'який солодовий смак з хмельовою гірчинкою та квітково-трав'яними нотками.
ЄС потребує України для зміцнення своєї стратегічної автономії: у комітетах Ради презентували дослідження
Дослідження виявило три сфери, де Україна може посилити стратегічну автономію ЄС: критичні матеріали, промисловість та продовольство. Інтеграція України може подвоїти її ВВП за 10 років та створити 815 тисяч робочих місць.
Україна може втратити до 4 млрд євро щорічно, якщо ЄС не продовжить преференційну торгівлю
ЄС може не продовжити торгові преференції для України після 6 червня 2025 року. Це може призвести до щорічних втрат української економіки у розмірі 3,5-4 млрд євро та повернення до старої системи квот і мит.
Корисні властивості фісташок та рекомендації по їх вибору
Детальний огляд корисних властивостей фісташок, їх впливу на здоров'я та правил вибору якісного продукту. Рекомендації щодо правильного зберігання фісташок для збереження їх поживних властивостей.
Якість повітря в офісі: роль кондиціонерів у створенні здорового мікроклімату
Експерти розповіли про критерії вибору кліматичної техніки для офісних приміщень. Інверторні кондиціонери здатні знизити енергоспоживання на 40% і створити оптимальний мікроклімат для продуктивної роботи.
Український девелопер DIM та власник бізнес- центру "Парус" і готелю "Україна" Максим Кріппа оголосили про партнерство
Власник БЦ "Парус" та готелю "Україна" Максим Кріппа інвестує в житлове будівництво через партнерство з DIM. Угода забезпечить завершення поточних проєктів та початок нових масштабних будівництв.
МХП долучилася до підтримки збірної України на "Іграх Нескорених 2025" у Канаді
Українська збірна здобула 32 медалі на "Іграх Нескорених 2025" у Канаді. МХП та фонд "МХП-Громаді" долучилися до підтримки команди в рамках програми реінтеграції ветеранів.
Як покращити інтимне життя та досягти сексуальної гармонії
Огляд способів досягнення сексуальної гармонії у стосунках та роль інтимних товарів. Поради щодо покращення емоційної близькості та експериментів у парі за допомогою секс-шопів.
Як підготувати автомобіль до весни
Комплексний посібник із підготовки автомобіля до весняного сезону, включно із заміною шин, перевіркою всіх систем і обслуговуванням кузова. Поради з діагностики та обслуговування основних вузлів машини після зимової експлуатації.
У Києві відбувся Mind Export Summit 2025 – два дні про вихід бізнесу за кордон
Учасники Mind Export Summit 2025 обговорили експортні можливості та взяли участь у бізнес-симуляції "Глобальна експансія".
Інвестиції ПУМБ у сталий розвиток у 2024 році досягли 341 млн грн
ПУМБ спрямував 341 млн грн на соціальні проєкти у 2024 році. 146 млн грн пішло на підтримку ЗСУ, решта - на допомогу пораненим, освіту та інклюзивні проєкти.
Компанія МХП сплатила 7,6 млрд грн податків у 2024 році
Компанія МХП перерахувала 7,6 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів у 2024 році. За три роки, включаючи період повномасштабного вторгнення, сума податкових відрахувань склала 18,2 млрд грн.
Trustee Plus готує проривне оновлення та відкриє нову епоху в цифрових фінансах
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ГеройCar та ЕVA збирають на армію мотоциклів для ЗСУ
Благодійний проєкт ГеройCar спільно з мережею EVA розпочинають збір коштів на 50 позашляхових мотоциклів Sihao для ЗСУ. Техніка потрібна військовим для бойових та розвідувальних завдань через її маневреність та економічність.
Олива 5w30: ідеальний вибір для вашого двигуна
Моторна олива 5w30 забезпечує оптимальний захист двигуна при температурах від -30°C до високих. Підходить для бензинових та дизельних двигунів, гарантуючи економію пального та довговічність роботи.
МХП першою в Україні отримала міжнародний сертифікат у сфері безпеки дорожнього руху
МХП першою в Україні отримала міжнародний сертифікат у сфері безпеки дорожнього руху.
Дебетова картка – ключ до зручного управління фінансами
ПУМБ пропонує дебетову картку з безкоштовним обслуговуванням та відсутністю комісій за основні операції.
Незабутній подарунок для коханої дівчини на День Святого Валентина
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Відкрийте нові горизонти вашого бізнесу – на Mind Export Summit 2025
13-14 лютого 2025 року в Україні відбудеться найбільша конференція для підприємців про вихід на зарубіжні ринки. На Mind Export Summit 2025 обговорять стратегії експорту, грантові можливості та поділяться практичним досвідом.