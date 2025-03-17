Новини Бізнесу

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Український девелопер DIM та власник бізнес- центру "Парус" і готелю "Україна" Максим Кріппа оголосили про партнерство 

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