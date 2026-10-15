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Українські експерти перейняли міжнародний досвід відповідальної гри на SBC Summit 2026 у Лісабоні

Київ • УНН

 • 590 перегляди

У Лісабоні українські фахівці вивчали міжнародні практики відповідальної гри та технології раннього виявлення ризикової поведінки.

Українські експерти перейняли міжнародний досвід відповідальної гри на SBC Summit 2026 у Лісабоні

ГС "Центр відповідальної гри" за підтримки партнерів організувала участь української делегації у SBC Summit 2026. Три дні профільних сесій у Лісабоні дали її учасникам змогу детально розібратися, як інші країни впроваджують інструменти відповідальної гри, передає УНН.

SBC Summit належить до найбільших світових форумів галузі. Щороку сюди з'їжджаються представники державних органів та операторів ринку, технологічних компаній і громадського сектору, щоб обговорити розвиток індустрії й питання захисту гравців. Програма саміту охоплює чимало напрямів, від платіжних рішень і технологій до державної політики у сфері азартних ігор, тому він давно став для галузі одним із головних професійних майданчиків.

Для Responsible Gambling Center участь у саміті продовжила міжнародну роботу, яку організація веде, щоб вивчати сучасні методи профілактики ігрової залежності й переносити найдієвіші з них в українську систему відповідальної гри. До складу делегації увійшли фахівці державних інституцій та експертного середовища, які разом із командою центру впродовж трьох днів відвідували панельні дискусії та професійні сесії.

Найбільший інтерес у делегації викликав Player Protection Symposium. Це окремий блок програми, повністю присвячений захисту гравців і зменшенню шкоди від азартних ігор. Значна частина розмов на ньому стосувалася штучного інтелекту та аналітики даних, які допомагають автоматично відстежувати поведінку гравця й помічати перші тривожні сигнали ще до того, як гра перестає бути розвагою. Такий моніторинг дає змогу вчасно фіксувати зміни в поведінці людини та реагувати на них, поки ризики залишаються помірними.

Активно учасники обговорювали також розподіл відповідальності за захист гравців між державою, контролюючими органами, операторами й самими гравцями. Спікери багато говорили про механізми співпраці всіх сторін і про те, яку роль у побудові дієвої системи відповідальної гри можуть відігравати незалежні організації та експертна спільнота.

"Одним із важливих висновків SBC Summit для мене стало те, що сучасна система захисту гравців дедалі більше ґрунтується на превентивному підході. Нові технології дають можливість не лише реагувати на проблему, яка вже сформувалася, а значно раніше бачити зміни у поведінці гравця та відповідні ризики. Для України особливо важливо вивчати такі практики та розуміти, які з них можуть бути ефективно адаптовані до нашої системи", — зазначила Марина Слободніченко, засновниця Responsible Gambling Center

Окрему частину програми присвятили комунікації з гравцями та профілактиці ризиків. Експерти ділилися досвідом того, як доносити до споживачів інформацію про можливі наслідки азартних ігор і виховувати відповідальну поведінку, щоб людина могла вчасно встановити собі ліміти. Поруч із цим звучала тема етики реклами, адже маркетингові кампанії помітно впливають на поведінку аудиторії. Тому рекламні повідомлення потребують виваженого підходу, особливо коли йдеться про вразливі групи населення.

Під час сесій напряму Compliance Tech українські учасники познайомилися з технологічними інструментами, які застосовують для контролю в галузі. Одним із них були affordability checks, тобто перевірки фінансової спроможності гравців, що допомагають оцінити, чи не загрожують витрати на гру фінансовому становищу людини, і вчасно на це відреагувати. Фахівці також розповідали про цифрову ідентифікацію та процедури KYC, а ще про системи оцінювання ризиків, які допомагають запобігати шахрайству й зловживанням.

Чимало уваги делегація приділила й тому, як вибудовують державну політику у сфері азартних ігор інші країни. На саміті розглядали досвід різних юрисдикцій у реформуванні ринку та ліцензуванні, у протидії нелегальним операторам і у створенні прозорих правил для всіх учасників. Ішлося, зокрема, про інструменти, що дозволяють розвивати легальний ринок і водночас зберігати ефективний державний контроль та посилювати захист гравців. Вагомим результатом поїздки стала й можливість для представників різних українських державних інституцій поспілкуватися між собою, що відкриває шлях до тіснішої міжвідомчої співпраці вже в Україні.

Серед практик, які могли б стати в пригоді для розвитку відповідальної гри в Україні, учасники особливо відзначили технології раннього виявлення ризикової поведінки та механізми, що допомагають гравцям встановлювати ліміти. Корисним видається також досвід оцінювання фінансових ризиків і цифрової ідентифікації, підходи до відповідальної реклами та напрацювання щодо співпраці держави, контролюючого органу, громадянського суспільства й відповідального бізнесу.

"Міжнародний професійний діалог дозволяє системно аналізувати, як змінюються підходи до регуляторної політики, відповідальної гри та захисту гравців у світі, і визначати практики, які можуть бути корисними для України. Важливо, щоб міжнародний досвід не залишався лише предметом обговорень, а допомагав формувати практичні рішення, покращувати регуляторну сферу і запобігати ігровій залежності", — зазначила Зоряна Топорецька, голова Проектного офісу при Міністерстві цифрової трансформації з розгляду наукових рекомендацій та експертних консультацій з питань державної політики у сфері азартних ігор та лотерей.

Поїздка на SBC Summit 2026 дала українським фахівцям змогу на власні очі побачити, куди рухається світ у питаннях відповідальної гри та технологій захисту гравців, і поспілкуватися з міжнародними експертами з різних секторів. ГС "Центр відповідальної гри" за підтримки партнерів і надалі вивчатиме міжнародні напрацювання у сфері профілактики ігрової залежності та захисту гравців, щоб адаптувати найефективніші з них до українських реалій.

Лілія Подоляк

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