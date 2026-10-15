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Украинские эксперты переняли международный опыт ответственной игры на SBC Summit 2026 в Лиссабоне

Киев • УНН

 • 2770 просмотра

В Лиссабоне украинские специалисты изучали международные практики ответственной игры и технологии раннего выявления рискованного поведения.

Украинские эксперты переняли международный опыт ответственной игры на SBC Summit 2026 в Лиссабоне

ОО «Центр ответственной игры» при поддержке партнеров организовала участие украинской делегации в SBC Summit 2026. Три дня профильных сессий в Лиссабоне позволили ее участникам подробно разобраться, как другие страны внедряют инструменты ответственной игры, передает УНН.

SBC Summit относится к крупнейшим мировым форумам отрасли. Ежегодно сюда съезжаются представители государственных органов и операторов рынка, технологических компаний и гражданского сектора, чтобы обсудить развитие индустрии и вопросы защиты игроков. Программа саммита охватывает множество направлений — от платежных решений и технологий до государственной политики в сфере азартных игр, поэтому он давно стал для отрасли одной из главных профессиональных площадок.

Для Responsible Gambling Center участие в саммите стало продолжением международной работы, которую организация ведет, чтобы изучать современные методы профилактики игровой зависимости и внедрять наиболее эффективные из них в украинскую систему ответственной игры. В состав делегации вошли специалисты государственных учреждений и экспертного сообщества, которые вместе с командой центра на протяжении трех дней посещали панельные дискуссии и профессиональные сессии.

Наибольший интерес у делегации вызвал Player Protection Symposium. Это отдельный блок программы, полностью посвященный защите игроков и снижению вреда от азартных игр. Значительная часть обсуждений была посвящена искусственному интеллекту и анализу данных, которые помогают автоматически отслеживать поведение игрока и замечать первые тревожные сигналы еще до того, как игра перестает быть развлечением. Такой мониторинг позволяет своевременно фиксировать изменения в поведении человека и реагировать на них, пока риски остаются умеренными.

Участники также активно обсуждали распределение ответственности за защиту игроков между государством, контролирующими органами, операторами и самими игроками. Спикеры много говорили о механизмах сотрудничества всех сторон и о том, какую роль в построении действенной системы ответственной игры могут играть независимые организации и экспертное сообщество.

"Одним из важных выводов SBC Summit для меня стало то, что современная система защиты игроков все больше основывается на превентивном подходе. Новые технологии дают возможность не только реагировать на уже сформировавшуюся проблему, но и значительно раньше видеть изменения в поведении игрока и соответствующие риски. Для Украины особенно важно изучать такие практики и понимать, какие из них могут быть эффективно адаптированы к нашей системе", — отметила Марина Слободниченко, основательница Responsible Gambling Center

Отдельную часть программы посвятили коммуникации с игроками и профилактике рисков. Эксперты делились опытом того, как доносить до потребителей информацию о возможных последствиях азартных игр и формировать ответственное поведение, чтобы человек мог своевременно установить для себя лимиты. Наряду с этим звучала тема этики рекламы, ведь маркетинговые кампании заметно влияют на поведение аудитории. Поэтому рекламные сообщения требуют взвешенного подхода, особенно когда речь идет об уязвимых группах населения.

Во время сессий по направлению Compliance Tech украинские участники познакомились с технологическими инструментами, применяемыми для контроля в отрасли. Одним из них были affordability checks, то есть проверки финансовой состоятельности игроков, которые помогают оценить, не угрожают ли расходы на игру финансовому положению человека, и своевременно отреагировать на это. Специалисты также рассказывали о цифровой идентификации и процедурах KYC, а также о системах оценки рисков, которые помогают предотвращать мошенничество и злоупотребления.

Значительное внимание делегация уделила и тому, как другие страны выстраивают государственную политику в сфере азартных игр. На саммите рассматривался опыт различных юрисдикций в реформировании рынка и лицензировании, противодействии нелегальным операторам и создании прозрачных правил для всех участников. Речь, в частности, шла об инструментах, позволяющих развивать легальный рынок и одновременно сохранять эффективный государственный контроль и усиливать защиту игроков. Важным результатом поездки стала и возможность для представителей различных украинских государственных институтов пообщаться между собой, что открывает путь к более тесному межведомственному сотрудничеству уже в Украине.

Среди практик, которые могли бы пригодиться для развития ответственной игры в Украине, участники особенно отметили технологии раннего выявления рискованного поведения и механизмы, помогающие игрокам устанавливать лимиты. Полезным представляется также опыт оценки финансовых рисков и цифровой идентификации, подходы к ответственной рекламе и наработки по сотрудничеству государства, контролирующего органа, гражданского общества и ответственного бизнеса.

"Международный профессиональный диалог позволяет системно анализировать, как меняются подходы к регуляторной политике, ответственной игре и защите игроков в мире, и определять практики, которые могут быть полезны для Украины. Важно, чтобы международный опыт не оставался лишь предметом обсуждений, а помогал формировать практические решения, улучшать регуляторную сферу и предотвращать игровую зависимость", — отметила Зоряна Топорецкая, глава Проектного офиса при Министерстве цифровой трансформации по рассмотрению научных рекомендаций и экспертных консультаций по вопросам государственной политики в сфере азартных игр и лотерей.

Поездка на SBC Summit 2026 позволила украинским специалистам своими глазами увидеть, куда движется мир в вопросах ответственной игры и технологий защиты игроков, а также пообщаться с международными экспертами из различных секторов. ОО "Центр ответственной игры" при поддержке партнеров и в дальнейшем будет изучать международные наработки в сфере профилактики игровой зависимости и защиты игроков, чтобы адаптировать наиболее эффективные из них к украинским реалиям.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
ИИ (искусственный интеллект)
Лиссабон
Украина