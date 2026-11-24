Фото: Пограничная служба Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил причастность Украины к удару по российскому грузовому судну Sparta II в Финском заливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

По словам главы государства, судно перевозило вооружение и было законной военной целью.

Детали

В интервью агентству Зеленский заявил, что Украина нанесла удар по российскому судну 21 ноября. По его словам, атака произошла в территориальных водах россии. Президент подчеркнул, что считает действия украинской стороны оправданными, поскольку судно использовалось для перевозки вооружения.

Зеленский также признал, что инцидент вызвал обеспокоенность среди европейских партнеров Украины. В связи с этим глава государства поручил украинским чиновникам и военным усилить коммуникацию с союзниками.

В то же время Bloomberg отмечает, что не смогло независимо подтвердить информацию о наличии вооружения на борту судна. После удара на Sparta II возник масштабный пожар. Все 16 членов экипажа эвакуировали. К ликвидации последствий инцидента привлекли спасателей из нескольких стран. Позже поврежденное судно отбуксировали в Санкт-Петербург.

Контекст

Инцидент вызвал обеспокоенность в Финляндии и Норвегии из-за потенциальных рисков для региональной безопасности, гражданского судоходства и окружающей среды. Министр обороны Норвегии Туре Сандвик сообщил, что Осло ведет диалог с Киевом о необходимости сохранения стабильности в регионе и соблюдения норм международного права. В то же время он подчеркнул, что прекращение россией войны против Украины позволило бы избежать подобных атак.

Судно Sparta II принадлежит российской компании "Оборонлогистика", которая обеспечивает транспортные и логистические потребности министерства обороны рф. С мая 2022 года судно находится под санкциями США. Ранее оно фигурировало в сообщениях о перевозке российского вооружения из Сирии.

Напомним

Ранее в Финляндии подтвердили, что российское судно Sparta II поразили украинские дроны.