Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о возвращении обязательного е-декларирования для сотрудников СБУ, а также военнослужащих, находящихся в тылу. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Законопроект №16220 Президента Зеленского поддержали в первом чтении и за основу 287 народных депутатов.

Также Рада 272 голосами "За" проголосовала за сокращение вдвое срока подготовки законопроекта ко второму чтению.

Документ предлагает установить, что лица, проходящие службу, в частности, в разведывательных органах, то есть в Службе безопасности Украины и Главном управлении разведки, должны подавать декларацию.

Если военнослужащий принимает непосредственное участие в боевых действиях в момент, когда необходимо подавать декларацию, он может этого не делать.

Таким лицам планируется предоставлять отсрочку в течение 90 дней при наличии одного из обстоятельств:

прекращение или отмена военного положения;

прекращение непосредственного участия в боевых действиях;

увольнение с военной службы.

То есть людей, которые находятся непосредственно в окопах или выполняют боевые задания, освобождают от подачи декларации.

Однако для военнослужащих, проходящих службу на должностях, в частности руководителя Офиса Президента, секретаря СНБО и его заместителей, народных депутатов, судей, прокуроров, членов Совета прокуроров и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, руководителей правоохранительных органов и их территориальных подразделений, начальников военных администраций, государственных служащих, остаются всегда открытыми, и они должны подавать декларации.

Также в открытом доступе не отображаются документы военнослужащих, подпадающих под специальный порядок (кроме высокопоставленных должностных лиц и тех, кто не участвует в боях).

Право инициировать изъятие получает также начальник (заместитель) Генерального штаба ВСУ в отношении военнослужащих ВСУ.

Документы высокопоставленных должностных лиц (министров, руководителей правоохранительных органов, судей, прокуроров и т. д.) не подлежат изъятию из Реестра деклараций.

Военнослужащие, которые после 2021 года не подали декларации, обязаны сделать это в течение 90 дней со дня вступления закона в силу (с учетом исключений для тех, кто подпадает под специальный порядок).

Без отсрочки для тыловиков и возвращение для СБУ и ГУР - как Зеленский предлагает изменить правила декларирования

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возвращении обязательного декларирования для сотрудников Службы безопасности Украины.