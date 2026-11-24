24 ноября в мире отмечают Международный день эволюции, День заведения друзей и Всемирный день моржа. В церковном календаре по новому стилю чествуют святую великомученицу Екатерину Александрийскую, а по старому вспоминают преподобного Феодора Студита, пишет УНН.

Международный день эволюции (Evolution Day)

Всемирная научная дата, установленная в честь годовщины первой публикации фундаментального труда британского натуралиста Чарльза Дарвина "Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение избранных пород в борьбе за жизнь", который вышел в свет 24 ноября 1859 года в Лондоне.

Книга стала краеугольным камнем современной эволюционной биологии, объяснив механизмы адаптации и видообразования живых организмов. Дата призвана популяризировать научное мировоззрение, генетику, палеонтологию и современные исследования биоразнообразия.

День заведения друзей

Неофициальная дата, посвященная выходу в свет знаменитой книги американского психолога и педагога Дейла Карнеги "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей", опубликованной в ноябре 1936 года. Дата 24 ноября связана с днем рождения автора в 1888 году.

Событие напоминает о важности эмпатии, активного слушания, конструктивного диалога и поддержания здоровых социальных связей для психологического благополучия человека.

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Всемирный день моржа (World Walrus Day)

Глобальная экологическая дата, учрежденная в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы и Совета по морским млекопитающим.

Событие привлекает внимание международного сообщества к сокращению популяции арктических ластоногих млекопитающих, вызванному стремительным таянием арктических льдов, изменением климата, промышленным освоением шельфа, судоходством и браконьерством.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чествуют память святой великомученицы Екатерины Александрийской - высокообразованной христианки из знатного рода в Александрии Египетской, которая в совершенстве владела философией, риторикой и многими языками.

Во время языческого праздника она открыто обличила императора Максими́на в идолопоклонстве, победила в публичном диспуте пятьдесят мудрейших философов империи, обратив их ко Христу, выдержала пытки колесованием и приняла мученическую смерть через усечение мечом около 305 года.

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Также в этот день вспоминают святого великомученика Меркурия Кесарийского - римского военачальника скифского происхождения, который снискал славу в сражениях, но отказался поклониться языческим богам по приказу императора Деция и был казнен.

По старому календарю верующие чествуют память святого преподобного Феодора Студита, игумена - византийского богослова, церковного деятеля и составителя строгого монашеского Студийского устава, который мужественно защищал иконопочитание и за это подвергался ссылкам.

Также в этот день вспоминают святого мученика Виктора Дамасского - римского воина, пострадавшего за христианскую веру во времена императора Антонина Пия.

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