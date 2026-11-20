Встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора владимира путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Шэньчжэне вызвала неоднозначную реакцию на Западе. Европейские политики раскритиковали попытки представить саммит как историческое событие, а американские сенаторы предостерегли Трампа от дружбы с геополитическими соперниками США. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал трехстороннюю встречу "фотосессией" и подчеркнул, что попытки возродить Ялтинский формат не принесут мира Европе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на слова Трампа, который назвал путина своим другом. Он подчеркнул, что принцип "друг моего друга — мой друг" в данном случае не работает.

Сенатор-республиканец Джон Кертис также раскритиковал дружественную риторику американского президента.

владимир путин и Си Цзиньпин нам не друзья. Мы не должны относиться к ним так, будто они разделяют наши ценности и интересы