"путин и Си нам не друзья" — на Западе резко отреагировали на саммит Трампа в Китае
Киев • УНН
Европейские политики и сенаторы США назвали саммит фотосессией и предостерегли от сближения с путиным и Си. Эксперты не увидели конкретных решений.
Встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора владимира путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Шэньчжэне вызвала неоднозначную реакцию на Западе. Европейские политики раскритиковали попытки представить саммит как историческое событие, а американские сенаторы предостерегли Трампа от дружбы с геополитическими соперниками США. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал трехстороннюю встречу "фотосессией" и подчеркнул, что попытки возродить Ялтинский формат не принесут мира Европе.
Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на слова Трампа, который назвал путина своим другом. Он подчеркнул, что принцип "друг моего друга — мой друг" в данном случае не работает.
Сенатор-республиканец Джон Кертис также раскритиковал дружественную риторику американского президента.
владимир путин и Си Цзиньпин нам не друзья. Мы не должны относиться к ним так, будто они разделяют наши ценности и интересы
На Западе усомнились в результатах саммита
Сенатор-демократ Джин Шахин высказалась еще жестче, назвав путина "военным преступником и убийцей".
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не видит проблемы в переговорах лидеров трех ядерных держав, поскольку такие контакты важны для международной безопасности.
Трамп присоединился к встрече «Коалиции желающих» по телефону — что он сказал о путине и мире19.11.26, 20:10 • 4242 просмотра
Западные аналитики также скептически оценили результаты встречи. Эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Джонатан Эйял отметил, что путин смог улучшить свой международный имидж, тогда как Трамп получил преимущественно возможность для фотографирования.
Обозреватель The Guardian Патрик Винтур считает, что саммит вряд ли станет новой страницей дипломатической истории, поскольку его итоговая декларация не содержит конкретных решений по Украине и Ирану.
Несмотря на положительные оценки самих участников, западные обозреватели сомневаются, что встречу в Шэньчжэне можно сравнить с Ялтинской конференцией 1945 года.
"Боже, храни нас от таких друзей": Туск раскритиковал дружеские жесты Трампа в отношении путина19.11.26, 12:17 • 5510 просмотров