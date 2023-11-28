Украинский политик, шестой президент Украины с 2019 года
Украинский политик, бизнесмен, инвестор, филантроп, действующий министр обороны Украины
Действующий глава украинских вооруженных сил, принявший командование 27 июля 2021 года
Украинский политик, с 3 октября 2019 года занимает должность Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
Израильский политик, премьер-министр Израиля с декабря 2022 года, до этого занимал эту должность более 16 лет
Скандинавская страна, расположенная в Северной Европе и граничащая со Швецией, Норвегией и Россией
Город, расположенный в центральной части Украины, является административным центром Черкасской области и Черкасского района. Население города составляет примерно 269 836 человек
Третий по величине город в Украине и крупный морской порт с населением более 1 миллиона человек.
Город в Черкасской области, в центре Украины. Расположен на берегах реки Умань и является административным центром Уманского района
Болгария расположена в Юго-Восточной Европе, граничит с Грецией, Турцией, Сербией, Северной Македонией и Румынией
Это клейкая этикетка, которая используется для оплаты почтовых услуг на почтовых отправлениях
Это орудия или устройства, используемые для сдерживания, угрозы, причинения физического вреда, ущерба или убийства
Книги состоят из многих страниц, скрепленных между собой и защищенных обложкой
Многонациональная технологическая компания со штаб-квартирой в Редмонде, штат Вашингтон
Это взрывные устройства, которые получают свою разрушительную силу от ядерных реакций - деления или комбинации реакций деления и синтеза, приводящих к ядерному взрыву