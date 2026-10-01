Строительство завода Fire Point в Дании помогает защитить и страну, и Европу — премьер-министр Фредериксен

Строительство завода украинской оборонной компании Fire Point в Дании — это не только способ поддержать Украину, но и часть защиты самой страны и Европы. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в комментарии DR, пишет УНН.

Детали

По ее словам, Европа должна наращивать оборонные возможности и производить больше вооружений на собственной территории.

Если мы не будем достаточно быстро наращивать обороноспособность, чтобы иметь возможность защищать как страну, которая в настоящее время подвергается нападению, так и другие части Европы, которые могут оказаться под атакой, то риск будет значительно выше — как с датской, так и с европейской точки зрения. Поэтому, когда мы производим украинское оружие в Дании, когда мы поддерживаем Украину, мы делаем это для того, чтобы защитить самих себя — заявила премьер-министр Дании.

Речь идет о заводе по производству твердого ракетного топлива, который Fire Point строит на территории Дании.

Метте Фредериксен подчеркнула, что мирное время для Европы закончилось, поскольку Россия не хочет мира и представляет все большую угрозу для Дании и НАТО. На прошлой неделе в Дании представили новую оценку угроз, в которой отмечалось, что Россия будет усиливать свою гибридную войну с помощью «более частых атак» против Запада и НАТО.

Именно поэтому в нынешних условиях Дания должна быть готова защищать себя.

Европа должна обеспечить необходимое усиление обороноспособности. Поэтому нам придется производить больше оружия, в том числе и на собственной территории. Именно поэтому я рада, что мы сейчас запускаем украинское производство в Дании — сказала премьер-министр Дании.

Она также отметила, что не может сказать, что поддержка Украиной со стороны Дании когда-либо прекратится.

Я не рассматриваю средства, которые мы тратим на Украину, как защиту Украины. Я рассматриваю их как защиту нас самих и Европы. Украина — это «первая линия обороны». Я не могу сказать, что наша поддержка когда-либо прекратится. Я могу сказать, что не считаю, что Россия должна выиграть эту войну, и не считаю, что Россия должна определять, какой будет наша архитектура безопасности в Европе — сказала Метте Фредериксен.

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Напомним

Как сообщал УНН, завод по производству твердого ракетного топлива Fire Point строит в датском городе Войенс, расположенном на юге страны; здесь будет осуществляться заливка ракет FP-7 и FP-7.x, а также бустеров для Flamingo. Это первый случай в рамках НАТО, когда страна — член альянса разрешила украинскому оборонному предприятию разместить производственную площадку на своей территории.

Как сообщала CEO Fire Point Ирина Терех, общая площадь завода составит более 120 тыс. кв. м, а мощность — от 800 до более чем 4100 ракет в год в зависимости от потребностей. Процесс строительства заставил пересмотреть нормативные нормы и экспертизу по возведению таких масштабных объектов. Кроме того, датские власти в целом устранили более 20 законодательных барьеров.

Во время войны в Украине завод будет работать для нужд наших Сил обороны, в дальнейшем планируется, что топливо будет поставляться и европейским партнерам.

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