Будівництво заводу Fire Point у Данії допомагає захистити і країну, і Європу - премʼєрка Фредеріксен

Будівництво заводу української оборонної компанії Fire Point у Данії є не лише способом підтримати Україну, а й частиною захисту самої країни та Європи. Про це заявила премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен в коментарі DR, пише УНН.

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За її словами, Європа має нарощувати оборонні спроможності та виробляти більше озброєння на власній території.

Якщо ми не будемо достатньо швидко нарощувати обороноздатність, щоб мати можливість захищати як країну, яка наразі зазнає нападу, так і інші частини Європи, які можуть опинитися під атакою, то ризик буде значно більшим - як з данської, так і з європейської точки зору. Тому, коли ми виробляємо українську зброю в Данії, коли ми підтримуємо Україну, ми робимо це для того, щоб захистити самих себе - заявила премʼєр-міністерка Данії.

Йдеться про завод із твердого ракетного палива, який Fire Point будує на території Данії.

Метте Фредеріксен наголосила, що мирний час для Європи закінчився, бо росія не хоче миру і становить дедалі більшу загрозу для Данії та НАТО. Минулого тижня у Данії представили нову оцінку загроз, у якій зазначалося, що росія посилюватиме свою гібридну війну за допомогою "частіших атак" проти Заходу та НАТО.

Саме тому, у нинішніх умовах Данія має бути готовою захищати себе.

Європа повинна забезпечити необхідне посилення обороноздатності. Тому нам доведеться виробляти більше зброї, зокрема й на власній території. Саме тому я рада, що ми зараз запускаємо українське виробництво в Данії - сказала премʼєр-міністерка Данії.

Вона також зазначила, що не може сказати, що підтримка Данією України колись припиниться.

Я не розглядаю кошти, які ми витрачаємо на Україну, як захист України. Я розглядаю їх як захист нас самих і Європи. Україна - це "перша лінія оборони". Я не можу сказати, що наша підтримка колись припиниться. Я можу сказати, що не вважаю, що росія повинна виграти цю війну, і не вважаю, що росія повинна визначати, якою буде наша архітектура безпеки в Європі - сказала Метте Фредеріксен.

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Нагадаємо

Як повідомляв УНН, завод із твердого ракетного палива Fire Point будує у данському місті Войенс, що на півдні країни, тут відбуватиметься заливка ракет FP-7 і FP-7.x та бустерів для Flamingo . Це перший випадок у рамках НАТО, коли країна-член альянсу дозволила українському оборонному підприємству розмістити виробничий майданчик на своїй території.

Як повідомляла СЕО Fire Point Ірина Терех, загальна площа заводу становитиме понад 120 тис. кв. м, а потужність від 800 до понад 4100 ракет на рік залежно від потреб. Процес будівництва змусив переглянути регуляторні норми та експертизу зі зведення таких масштабних об'єктів. Крім того, данська влада загалом усунула понад 20 законодавчих бар'єрів.

На час війни в Україні завод працюватиме на потреби наших Сил Оборони, надалі планується, що паливо постачатиметься і європейським партнерам.

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