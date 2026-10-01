День захисників і захисниць України, Покрова та День козацтва: чому їх святкують 1 жовтня

1 жовтня в Україні відзначають одразу кілька важливих дат: Покрову Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України та День Українського козацтва. Такий збіг не випадковий. Він пов’язує релігійну традицію, історію українського козацтва та сучасне вшанування військових, які захищали й захищають державу.

УНН розповідає, чому ці дати припадають саме на 1 жовтня, як виник їхній історичний зв’язок і які традиції збереглися сьогодні.

Чому Покрову та День захисників і захисниць відзначають 1 жовтня

Покрова Пресвятої Богородиці - одне з особливо шанованих в Україні християнських свят. За церковним переданням, його початки пов’язані з подіями у Влахернському храмі Константинополя в X столітті. Під час небезпеки для міста святий Андрій Юродивий та його учень Епіфаній побачили Богородицю, яка молилася разом із людьми та простягнула над ними свій омофор - покривало. У християнській традиції цей образ став символом заступництва та захисту.

До 2023 року в Україні Покрову відзначали 14 жовтня. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар нерухомі церковні свята змістилися на 13 днів раніше від дат юліанського календаря. ПЦУ запровадила новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, а Українська греко-католицька церква також перейшла на новий стиль для нерухомих свят.

Зазначимо, що за церковними громадами ПЦУ, які вирішили й надалі користуватися юліанським календарем, право відзначати релігійні свята "за старим стилем" зберегли. Тому в окремих парафіях Покрову можуть продовжувати відзначати 14 жовтня.

Слідом за календарною реформою змінилася й дата державного свята. У липні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, яким День захисників і захисниць України перенесли з 14 жовтня на 1 жовтня. Президент також змінив дату Дня Українського козацтва. Таким чином держава зберегла символічний зв’язок між Покровою, козацькою традицією та вшануванням сучасних оборонців України.

Сам День захисника України запровадили у 2014 році, після початку російської агресії. У 2021 році його перейменували на День захисників і захисниць України, підкресливши участь у захисті держави як чоловіків, так і жінок.

Покрова та запорізькі козаки: чому свято стало "козацьким"

Особливе місце Покрови в українській культурі значною мірою сформувалося в козацьку добу. Запорожці вважали Богородицю своєю небесною покровителькою, а свято Покрови було одним із найважливіших на Січі. Цього дня там проводили ради, на яких обирали отаманів і старшину.

Покровські храми теж займали особливе місце у козацькому середовищі. У центрі козацької твердині стояла Покровська церква, а перед походами запорожці зверталися до Богородиці з молитвами про захист.

У козацьку епоху поширився і характерний тип ікон - "Козацька Покрова". На них Богородицю зображали з розпростертим омофором, під яким перебували козаки, гетьмани, старшина, духовенство та інші представники українського суспільства. Так релігійний сюжет поступово став ще й образом захисту громади та держави.

Повага до козацької військової традиції не зникла після ліквідації Запорізької Січі. Її символи, назви та образи використовували українські військові формування в наступні історичні періоди. Під час Української революції 1917–1921 років у війську з’являлися козацькі назви, ранги та символіка, а військові частини називали на честь Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Петра Дорошенка та інших діячів козацької доби.

Як в Україні відзначають Покрову та День захисників і захисниць сьогодні

Після початку повномасштабної війни 1 жовтня набуло ще виразнішого меморіального змісту й стало ще й днем пам’яті про тих, хто загинув, захищаючи Україну. Тому 1 жовтня в різних містах проводять пам’ятні церемонії, покладання квітів, богослужіння, зустрічі з військовими та ветеранами, виставки й просвітницькі заходи. У школах, музеях і бібліотеках організовують тематичні події, присвячені історії українського війська, козацтва та сучасної російсько-української війни.

Дедалі важливішою традицією стає і практична підтримка військових та ветеранів. Це можуть бути донати перевіреним підрозділам і волонтерським фондам, допомога пораненим, підтримка сімей військовослужбовців та полеглих, ветеранських ініціатив і бізнесів. Український інститут національної пам’яті також називає підтримку бойових підрозділів одним із практичних способів подякувати оборонцям.

Для вірян 1 жовтня залишається насамперед церковним святом. У храмах звершують богослужіння на честь Покрови Пресвятої Богородиці, моляться за захисників, поранених, полонених, зниклих безвісти та родини загиблих.

Вітання захисникам України й традиції Покрови

Вітання 1 жовтня сьогодні мають дещо інший тон, ніж звичайні святкові побажання. Під час війни доречніше уникати надмірно урочистих формулювань і насамперед дякувати військовим за службу та захист.

Захисникам і захисницям бажають сили, витримки, здоров’я, надійних побратимів і посестер та повернення додому. Водночас варто пам’ятати, що не кожному військовому комфортні гучні привітання. Для когось цей день пов’язаний із втратою друзів, пораненнями або важкими спогадами, тому прості особисті слова подяки нерідко доречніші за стандартні святкові листівки.

Серед традицій Покрови зберігаються відвідування богослужінь, молитви за рідних і захисників, благодійність та допомога тим, хто її потребує. У народній традиції Покрова також була важливою межею осіннього календаря і асоціювалася із завершенням польових робіт та початком сезону весіль. Звідси походять численні приказки й дівочі звичаї, пов’язані з проханнями про щасливий шлюб.

Сьогодні, однак, головний зміст 1 жовтня для України визначає війна. В одній даті поєдналися релігійний образ заступництва, пам’ять про козацьку військову традицію та вдячність людям, які захищають державу зараз. Тому День захисників і захисниць України, Покрова та День Українського козацтва залишаються різними за походженням святами, але їх об’єднує спільний мотив - захист, служіння та пам’ять.

День захисників і захисниць України та ветерана: що ще відзначають сьогодні