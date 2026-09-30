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Суд США зупинив страту Крісті Пайк за кілька годин до виконання

Київ • УНН

 • 1528 перегляди

Апеляційний суд США призупинив страту Крісті Пайк у Теннессі через її клопотання про перегляд справи. Генпрокурор штату подав апеляцію.

Суд США зупинив страту Крісті Пайк за кілька годин до виконання
Крісті Пайк. Фото: Knoxville News Sentinel/USA Today Network/Imagn Images

Апеляційний суд США 6-го округу призупинив за кілька годин до виконання вироку щодо Крісті Пайк, яка мала стати першою страченою жінкою у штаті Теннессі за 206 років. Про це передає УНН з посиланням на рішення суду. 

Деталі 

Як вказується у рішенні суду, Крісті Пайк подала клопотання про повернення справи до окружного суду, стверджуючи, що штат нещодавно змінив свою позицію у судовому процесі, згідно з якою її вважали брехухою, яка вигадала сексуальне насильство.

Пайк стверджує, що визнання державою її історії сексуального насильства над нею в дитинстві та зґвалтування "підриває основу" судового розгляду її справи в суді штату. 

Пайк також посилається на авторитетні наукові джерела на підтримку своєї тези про те, що заяви штату щодо її історії сексуального насильства заплямували судові провадження у суді штату та подальші федеральні провадження, запровадивши шкідливі стереотипи щодо осіб, які пережили сексуальне насильство. 

"З метою належного розгляду та вирішення питань, які наразі розглядаються цим судом, а також ретельно зваживши всі обставини, ми вважаємо, що призупинення виконання смертного вироку щодо Пайк є необхідним. Призупинення виконання смертного вироку є справедливим засобом правового захисту. Отже, постановляється: виконання смертного вироку щодо заявниці призупиняється до подальшого рішення цього суду", - йдеться у рішенні суду. 

Проте, один із суддів окружного суду висловив думку, що дана справа є черговою безпідставною спробою в останній момент затримати законну страту. 

Як повідомляють ЗМІ, після того, як було надано відстрочку, генеральний прокурор Теннессі негайно подав апеляцію до Верховного суду США. Свідки та представники ЗМІ залишилися у в'язниці на випадок, якщо Верховний суд дозволить продовжити страту.

В американському Теннессі вперше за 200 років стратять жінку29.09.26, 02:38 • 6014 переглядiв

Доповнення

У американському штаті Теннессі готуються вперше за 200 років стратити жінку – 50-річну Крісті Пайк, засуджену до смертної кари за вбивство однокласниці у 1995 році.  

Страту Пайк запланували на середу. На момент злочину їй було 18 років, і вона стала однією з наймолодших жінок у США, засуджених до смертної кари.

Пайк та її хлопця визнали винними у вбивстві 19-річної Коллін Слеммер, з якою вони навчалися у Ноксвіллі. За версією прокуратури, Пайк вважала дівчину романтичною суперницею, заманила її у відокремлене місце, де жертву катували, а потім убили.

Губернатор Теннессі Білл Лі 28 вересня заявив, що не помилує Пайк. Її адвокати звернулися до Верховного суду США з проханням зупинити страту, тоді як мати вбитої Коллін Слеммер виступає за виконання смертного вироку.

"Клопотання про відстрочку виконання смертного вироку, подане до судді Кавано та передане ним до Суду, відхилено. Клопотання про видачу наказу про перегляд справи відхилено", - йдеться у рішенні Верховного суду від 29 вересня. 

Павло Башинський

КриміналСвіт
Теннессі
Верховний суд США
Сполучені Штати Америки