В Естонії українофоб з естонським та російським громадянством отримав 15 років за держзраду: деталі справи

Тартуський суд визнав Андрія Макарова винним у держзраді. Він збирав дані про військову техніку для рф, організував підпал авто з українськими номерами та стежив за росіянином у Литві.