Естонський департамент транспорту виявив 40 порушень на танкері Kiwala, затриманому у Фінській затоці. Через це судно не може продовжити рух до усунення недоліків.
Військово-морські сили Естонії затримали танкер "Ківала", який прямував до росії та перебуває під санкціями ЄС. Судно підозрюють у незаконному пересуванні без прапора.
Ханно Певкур висловив стурбованість можливою угодою між США і росією до 9 травня. Він закликав збільшити військову і фінансову допомогу Україні, щоб запобігти небажаному результату.
Естонія ухвалила закон, що зобов'язує релігійні організації припинити зв'язки з іноземними особами, які становлять загрозу безпеці країни. На виконання вимог дається два місяці.
Естонія скасувала право голосу на місцевих виборах для громадян росії, білорусі та осіб без громадянства. Зміни до Конституції вже ухвалені, але набудуть чинності після виборів 2025.
З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).
Естонія хоче надати військовим право застосовувати силу до суден, що можуть пошкодити інфраструктуру. У крайньому випадку, судно можуть затопити після евакуації екіпажу.
Євросоюз відхилив заявку Литви та Естонії на фінансування «стіни дронів» для моніторингу кордонів та боротьби з безпілотниками. Країни шукатимуть інші джерела фінансування.
Британські військові знайшли приховані датчики рф у морях навколо Британії. Ймовірно, їх використовували для шпигунства за атомними підводними човнами.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав до жорсткої позиції щодо Віктора Орбана. Він запропонував застосувати статтю 7 Договору про ЄС, щоб "заблокувати" угорського премʼєра.
Якщо Угорщина заблокує санкції проти рф, ЄС може повернути путіну 240 млрд євро заморожених активів. Естонія закликає конфіскувати ці кошти.
Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.
Російські війська нарощують тиск на всіх ділянках фронту, здійснюючи близько 200 атак на добу. Основний напрямок – Покровський, де РФ намагається виснажити українські ресурси.
США вимагають від ЄС продовження закупівель американської зброї. Це відбувається на тлі прагнення Європи розвивати власну оборонну промисловість, обмежуючи роль компаній з США та Британії.
Норвегія не планує виходити з Оттавської конвенції та критикує Фінляндію за намір зробити це. Норвегія має сучасну систему оборони, тому не переймається щодо змін.
У Литві завершилися пошуки американських солдатів, які зникли під час навчань. На жаль, усі четверо були знайдені мертвими, що стало трагедією для союзників.
З травня українські біженці в Таллінні будуть платити за проїзд у громадському транспорті. Привілей скасовують, оскільки більшість біженців вже мають реєстрацію в місті.
Кястутіс Будріс заявив, що рф залишається загрозою для НАТО та Європи. Кремль готовий застосувати силу для досягнення цілей, тому потрібне стримування росії.
"Грузинська мрія" ініціювала поправки, що дозволяють суду забороняти партії з ідентичними цілями до вже заборонених. Опозиція побоюється повернення до однопартійної системи.
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.
Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Естонський парламент ухвалив поправки до Конституції, що позбавляють громадян росії та білорусі права голосу на місцевих виборах. Зміни набудуть чинності восени 2025 року.
Південнокорейські партнери розглядають фінансування реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах вартістю 1,2 млрд грн. Модернізація покращить очистку та забезпечить надійність застарілих об'єктів.
Тартуський суд визнав Андрія Макарова винним у держзраді. Він збирав дані про військову техніку для рф, організував підпал авто з українськими номерами та стежив за росіянином у Литві.
Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.
Естонія надасть Україні військову допомогу на 100 млн євро, закуповуючи товари у вітчизняної оборонної промисловості. До переліку входять дрони, наземні транспортні засоби та медичне обладнання.
Принц Уельський відвідав Естонію, щоб підтримати британських військових у операції НАТО "Кабріт". Він ознайомився з військовою технікою та обговорив загрозу безпілотників.
Принц Уельський відвідав школу Свободи в Таллінні, щоб підтримати українських дітей, які постраждали від війни.