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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25409 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153896 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134883 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137663 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133684 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133889 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195979 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77506 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164590 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116800 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Естонія

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В Естонії на затриманому танкері "тіньового флоту" рф виявили близько 40 порушень

Естонський департамент транспорту виявив 40 порушень на танкері Kiwala, затриманому у Фінській затоці. Через це судно не може продовжити рух до усунення недоліків.

Економіка • 12 квітня, 18:45 • 3186 перегляди

В Естонії затримали танкер "тіньового флоту" росії

Військово-морські сили Естонії затримали танкер "Ківала", який прямував до росії та перебуває під санкціями ЄС. Судно підозрюють у незаконному пересуванні без прапора.

Новини Світу • 12 квітня, 07:14 • 3574 перегляди

Естонія висловила занепокоєння щодо угоди США та рф до 9 травня і закликає допомогти Україні

Ханно Певкур висловив стурбованість можливою угодою між США і росією до 9 травня. Він закликав збільшити військову і фінансову допомогу Україні, щоб запобігти небажаному результату.

Війна • 11 квітня, 08:49 • 7689 перегляди

Естонія зобов'язала свої церкви розірвати стосунки з москвою

Естонія ухвалила закон, що зобов'язує релігійні організації припинити зв'язки з іноземними особами, які становлять загрозу безпеці країни. На виконання вимог дається два місяці.

Політика • 10 квітня, 13:28 • 7945 перегляди

Естонія заборонила громадянам рф і білорусі голосувати на місцевих виборах

Естонія скасувала право голосу на місцевих виборах для громадян росії, білорусі та осіб без громадянства. Зміни до Конституції вже ухвалені, але набудуть чинності після виборів 2025.

Новини Світу • 9 квітня, 10:14 • 9291 перегляди

Житло в ЄС стрімко дорожчає: ціни на купівлю зросли на 5%, оренда – на понад 3%

З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).

Новини Світу • 9 квітня, 08:13 • 10286 перегляди

Естонія хоче дозволити своїм військовим топити підозрілі судна: як це працюватиме

Естонія хоче надати військовим право застосовувати силу до суден, що можуть пошкодити інфраструктуру. У крайньому випадку, судно можуть затопити після евакуації екіпажу.

Новини Світу • 8 квітня, 09:13 • 12664 перегляди

ЄС відмовив Литві та Естонії у фінансуванні проекту "стіна безпілотників" для захисту своїх кордонів

Євросоюз відхилив заявку Литви та Естонії на фінансування «стіни дронів» для моніторингу кордонів та боротьби з безпілотниками. Країни шукатимуть інші джерела фінансування.

Новини Світу • 7 квітня, 11:46 • 9194 перегляди

Велика Британія виявила російські шпигунські датчики в морях біля своїх берегів

Британські військові знайшли приховані датчики рф у морях навколо Британії. Ймовірно, їх використовували для шпигунства за атомними підводними човнами.

Новини Світу • 6 квітня, 15:42 • 19187 перегляди

"Угорщина грає в команді путіна": Естонія закликає позбавити Орбана права голосу в ЄС

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав до жорсткої позиції щодо Віктора Орбана. Він запропонував застосувати статтю 7 Договору про ЄС, щоб "заблокувати" угорського премʼєра.

Політика • 6 квітня, 05:15 • 10689 перегляди

ЄС може віддати путіну 240 млрд євро, якщо Угорщина заблокує санкції - МЗС Естонії

Якщо Угорщина заблокує санкції проти рф, ЄС може повернути путіну 240 млрд євро заморожених активів. Естонія закликає конфіскувати ці кошти.

Новини Світу • 5 квітня, 14:36 • 23820 перегляди

Зеленський про удар по Кривому Рогу і реакцію США: бояться слова "російська"

Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.

Війна • 5 квітня, 12:00 • 21827 перегляди

російські війська посилюють тиск на всіх ділянках фронту - естонська розвідка

Російські війська нарощують тиск на всіх ділянках фронту, здійснюючи близько 200 атак на добу. Основний напрямок – Покровський, де РФ намагається виснажити українські ресурси.

Війна • 4 квітня, 11:41 • 6052 перегляди

США хочуть від Європи продовження закупівель американської зброї, попри план ЄС - Reuters

США вимагають від ЄС продовження закупівель американської зброї. Це відбувається на тлі прагнення Європи розвивати власну оборонну промисловість, обмежуючи роль компаній з США та Британії.

Економіка • 2 квітня, 13:57 • 23037 перегляди

Норвегія не планує вихід із Оттавської конвенції, як це хоче зробити Фінляндія - МЗС

Норвегія не планує виходити з Оттавської конвенції та критикує Фінляндію за намір зробити це. Норвегія має сучасну систему оборони, тому не переймається щодо змін.

Новини Світу • 2 квітня, 13:52 • 12837 перегляди

У Литві знайдено мертвим четвертого зниклого американського солдата

У Литві завершилися пошуки американських солдатів, які зникли під час навчань. На жаль, усі четверо були знайдені мертвими, що стало трагедією для союзників.

Новини Світу • 1 квітня, 16:49 • 23622 перегляди

Таллінн скасовує безкоштовний проїзд для українських біженців з 1 травня 2025 року

З травня українські біженці в Таллінні будуть платити за проїзд у громадському транспорті. Привілей скасовують, оскільки більшість біженців вже мають реєстрацію в місті.

Новини Світу • 1 квітня, 09:37 • 15871 перегляди

Глава МЗС Литви: росія залишається довгостроковою загрозою для НАТО та Європи

Кястутіс Будріс заявив, що рф залишається загрозою для НАТО та Європи. Кремль готовий застосувати силу для досягнення цілей, тому потрібне стримування росії.

Політика • 1 квітня, 09:19 • 9323 перегляди

Правляча партія Грузії ініціювала поправки, які не дадуть лідерам опозиції створювати нові партії

"Грузинська мрія" ініціювала поправки, що дозволяють суду забороняти партії з ідентичними цілями до вже заборонених. Опозиція побоюється повернення до однопартійної системи.

Новини Світу • 31 березня, 17:06 • 21648 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.

Політика • 31 березня, 11:39 • 149519 перегляди

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.

Політика • 30 березня, 08:53 • 142429 перегляди

Український гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі Євробачення-2025: під яким номером

Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.

Суспільство • 28 березня, 13:42 • 30748 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588038 перегляди

В Естонії позбавили права голосу громадян рф та білорусі на місцевих виборах

Естонський парламент ухвалив поправки до Конституції, що позбавляють громадян росії та білорусі права голосу на місцевих виборах. Зміни набудуть чинності восени 2025 року.

Новини Світу • 26 березня, 17:10 • 24475 перегляди
Ексклюзив

У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

Південнокорейські партнери розглядають фінансування реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах вартістю 1,2 млрд грн. Модернізація покращить очистку та забезпечить надійність застарілих об'єктів.

Економіка • 26 березня, 11:23 • 51835 перегляди

В Естонії українофоб з естонським та російським громадянством отримав 15 років за держзраду: деталі справи

Тартуський суд визнав Андрія Макарова винним у держзраді. Він збирав дані про військову техніку для рф, організував підпал авто з українськими номерами та стежив за росіянином у Литві.

Кримінал та НП • 25 березня, 23:10 • 11205 перегляди

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.

Війна • 24 березня, 10:32 • 121505 перегляди

Естонія надасть Україні військову допомогу ще на €100 млн

Естонія надасть Україні військову допомогу на 100 млн євро, закуповуючи товари у вітчизняної оборонної промисловості. До переліку входять дрони, наземні транспортні засоби та медичне обладнання.

Війна • 22 березня, 12:20 • 33869 перегляди

Принц Вільям підтримав британські війська в Естонії, закликаючи до стримування агресії рф

Принц Уельський відвідав Естонію, щоб підтримати британських військових у операції НАТО "Кабріт". Він ознайомився з військовою технікою та обговорив загрозу безпілотників.

Війна • 21 березня, 16:11 • 22833 перегляди

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Уельський відвідав школу Свободи в Таллінні, щоб підтримати українських дітей, які постраждали від війни.

Суспільство • 21 березня, 11:30 • 138915 перегляди