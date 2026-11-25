Україна чекає від США на дату чотиристоронньої зустрічі - Зеленський
Київ • УНН
Україна чекає від США дату нової чотиристоронньої зустрічі щодо мирного треку. Зеленський також обговорив з Естонією енергетику й гарантії безпеки.
Київ чекає від американської сторони на дату нової зустрічі, яка має бути вже чотиристоронньою. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, передає УНН.
Україна зробила дуже багато, щоб повноцінно включити Європу у мирний трек з Америкою, і зараз чекаємо від американської сторони на дату нової зустрічі, яка має бути вже чотиристоронньою
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Президент також поінформував про російські удари по українській енергетиці. За словами Володимира Зеленського, росія сильно вкладається у спроби зруйнувати нормальність життя, тому все, що підтримує стійкість України, важливе.
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Глава держави зазначив, що пріоритетами України зараз і впродовж зими є підтримка енергетики, захист інфраструктури, посилення ППО та будівництво укриттів, зокрема у школах і дитячих садках. Обговорили можливості Естонії для забезпечення цих потреб, а також підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Естонії на початку наступного року.
Детально йшлося і про перемовини та майбутні гарантії безпеки.