Кирило Буданов

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21982 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 142758 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 129381 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 131292 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 128765 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130280 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 193971 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77018 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164210 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115900 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 40383 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 51879 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 54511 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 44564 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 26703 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 8376 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 19581 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 45182 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 55103 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 142758 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 4062 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 11593 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 13666 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 109410 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 111044 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Кирило Буданов

Новини по темi

Військові літаки рф помічені біля Аляски: чи є це загрозою війни

Збройні сили США зафіксували російські військові літаки в зоні оборони Аляски. У NORAD заявили, що ці польоти відбуваються регулярно.

Новини Світу • 10:01 • 160 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.

Війна • 13 квітня, 15:31 • 8972 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

росія завдала удару по Сумах балістичними ракетами "Іскандер-М". Буданов повідомив, що це зробили розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території воронезької та курської областей.

Війна • 13 квітня, 12:43 • 33470 перегляди

Перший центр рекрутингу воєнної розвідки відкрили в Україні. Буданов озвучив свої очікування

Відкрито перший публічний майданчик ГУР для відбору розвідників. Кандидати проходитимуть тестування та консультації, а середній показник проходження становить лише 1 зі 100.

Війна • 11 квітня, 13:20 • 7835 перегляди

Буданов: росія не буде суттєво скорочувати армію після війни

За словами керівника ГУР, росія не буде значно зменшувати чисельність армії після війни, оскільки це суперечить її оборонній стратегії. Після завершення бойових дій вивільниться великий бюджет.

Війна • 5 квітня, 23:49 • 10792 перегляди

Буданов: суспільство має бути готове дізнатися всю правду про війну згодом

Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що під час війни не варто відкривати всю правду, оскільки свідомість людей може бути не готовою до жорсткої реальності.

Суспільство • 5 квітня, 21:52 • 22508 перегляди

В Україні з'явилася перша мечеть для військових-мусульман: на відкритті був Буданов

За ініціативи ГУР Міноборони в Україні відкрито першу мечеть для військовослужбовців-мусульман «Ас-Салам». Кирило Буданов подякував бійцям за мужність та передав для мечеті збірки молитов.

Суспільство • 27 березня, 12:12 • 22831 перегляди

На переговорах у Джидді гуманітарний трек був не менш важливим, ніж безпековий

Андрій Єрмак заявив, що питання обміну полоненими – пріоритет. Україна наголошує, що гуманітарний трек не менш важливий, ніж безпековий.

Війна • 21 березня, 21:24 • 15519 перегляди

Telegram святкує перший мільярд активних користувачів

Telegram досяг позначки в 1 мільярд активних користувачів щомісяця, обігнавши багатьох конкурентів. Павєл Дуров заявив про незалежність та прибутковість месенджера.

Новини Світу • 19 березня, 16:02 • 22029 перегляди

Буданов розкрив, чому росії терміново потрібна пауза у війні

росія досягла максимуму виробництва військової продукції та витрачає близько $1 млрд на день війни. У бюджеті рф на 2025 рік передбачено рекордні 32,5% на оборону.

Війна • 10 березня, 14:28 • 26132 перегляди

Буданов поставив під сумнів досягнення у цьому році сталого миру

Керівник ГУР вважає можливим припинення вогню у 2025 році, але сумнівається у досягненні сталого миру. За його словами, стратегічна мета РФ щодо України залишається незмінною.

Війна • 25 лютого, 14:08 • 48367 перегляди

Буданов про замахи на його життя: це нормальна річ, не треба це драматизувати

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що замахи на його життя є нормальною річчю і не потребують драматизації. За три роки війни СБУ виявила 102 ворожі агентурні мережі, які планували вбивства керівництва України.

Війна • 25 лютого, 13:55 • 29489 перегляди

Буданов пояснив, за яких умов Польща може стати наступною ціллю для рф

Керівник ГУР МО заявив, що росія прагне відновити імперію за зразком СРСР з країнами Варшавського договору, і наступними цілями можуть стати Польща, Чехія, Угорщина та Болгарія.

Війна • 25 лютого, 12:34 • 49324 перегляди

рф бачить себе імперією і не зупиниться у спробах досягти поглинання України - Буданов

Керівник ГУР МО заявив, що росія бачить себе імперією і не зупиниться у спробах поглинути Україну. За його словами, рф потребує паузи для відновлення сил та дестабілізації ситуації в Україні.

Війна • 25 лютого, 11:51 • 53707 перегляди

росія нарощує співпрацю з Іраном і КНДР у підтримці війни проти України – ISW

росія посилює військову співпрацю з Іраном та Північною Кореєю для підтримки війни в Україні. КНДР постачає боєприпаси та планує передати балістичні ракети, а Іран допомагає з виробництвом дронів.

Війна • 24 лютого, 05:15 • 26019 перегляди

У Києві лунають вибухи: ППО знищує російські дрони

Увечері 23 лютого в Києві зафіксовано рух ворожих БПЛА та роботу протиповітряної оборони. Дрони наближаються до центру міста з півдня та північного сходу.

Війна • 23 лютого, 21:15 • 99703 перегляди

Буданов розповів, чи існує у кремля "дата завершення війни"

За словами керівника ГУР дата завершення війни залежить від домовленостей усіх сторін.

Війна • 23 лютого, 14:23 • 25340 перегляди

рф планує виготовити 7 млн артилерійських боєприпасів та мін у 2025 році - Іващенко

росія має намір виробити понад 7 млн артилерійських боєприпасів та мін великого калібру в 2025 році. Також планується виготовлення близько 3 тисяч ракет великої дальності.

Війна • 23 лютого, 14:15 • 19833 перегляди

КНДР на 50% задовольняє всі витрати фронту рф в боєприпасах – Буданов

Північна Корея почала масштабне постачання озброєння, включаючи 170-мм гаубиці та 240-мм РСЗВ.

Війна • 23 лютого, 14:02 • 22228 перегляди

Очільник ГУР розкрив темпи просування росіян на фронті

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що рф продовжує наступ, але не досягає поставлених цілей. Ситуація на фронті залишається під контролем, попри наявні проблеми з обох сторін.

Війна • 23 лютого, 13:52 • 20184 перегляди

Вище керівництво рф усвідомило, яку страшну помилку зробило в 2022 році, напавши на Україну - Буданов

Начальник ГУР Буданов заявив, що керівництво рф усвідомило помилковість вторгнення через неправдиві дані розвідки. росія планувала захопити Київ за 3 дні, але їхні розрахунки виявилися хибними.

Війна • 23 лютого, 13:47 • 70004 перегляди

"Бомбардувальники завантажені": Буданов про можливі масовані атаки рф 24 лютого

Керівник ГУР МО Кирило Буданов відповів, чи чекати нової масованої атаки рф перед річницею вторгнення. Як раніше повідомили у розвідці, за тиждень росія випустила по Україні понад 1150 дронів, 1400 авіабомб та 35 ракет.

Війна • 23 лютого, 12:17 • 65494 перегляди

Напередодні вторгнення рф Буданов наголошував, що його могло б стримати збільшення допомоги від США

Керівник ГУР МО Кирило Буданов у листопаді 2021 року передбачив плани російського вторгнення. Він наголошував, що збільшення допомоги від США могло б стримати напад рф.

Війна • 20 лютого, 13:33 • 24994 перегляди

“Покажіть мені хоч одну країну в світі, де це б спрацювало”: Буданов про розміщення миротворців в Україні

Керівник ГУР МО висловив сумніви щодо ефективності введення миротворчого контингенту в Україну. Буданов також обговорив можливі формати гарантій безпеки, зазначивши складність питання НАТО.

Війна • 20 лютого, 12:59 • 23410 перегляди

"Їхня мета чітко сформульована": Буданов пояснив слова Трампа щодо закінчення війни

Керівник ГУР пояснив, що мета Трампа - просто зупинити війну, без визначення переможця чи переможеного. Буданов прогнозує можливе припинення вогню до кінця 2025 року.

Війна • 20 лютого, 12:35 • 32016 перегляди

"Для цього є більшість складових": Буданов вважає, що до кінця року можливе припинення вогню

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив про можливе припинення вогню в Україні до кінця 2025 року. За його словами, для цього вже є більшість необхідних складових, попри протилежні позиції сторін.

Війна • 20 лютого, 11:49 • 140886 перегляди

Європа об'єднана як ніколи у підтримці України: Шмигаль поговорив із Туском

Прем'єр-міністр України провів продуктивну розмову з главою уряду Польщі Дональдом Туском. Обговорили військову логістику, євроінтеграцію та підтримку 16-го пакету санкцій ЄС.

Війна • 19 лютого, 14:00 • 26378 перегляди

Південна Корея готова прийняти північнокорейських військовополонених з України

Уряд Південної Кореї заявив про готовність прийняти, захоплених у полон, північнокорейських солдатів. Серед полонених представників КНДР вже є бажання отримати статус біженця в Південній Кореї.

Війна • 19 лютого, 13:49 • 26969 перегляди

росія завжди намагалася і буде намагатися посварити Польщу та Україну - Буданов

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов заявив про спроби росії посварити Україну та Польщу. Він наголосив на важливості підтримки США та назвав українську армію найбільшою в Європі.

Війна • 19 лютого, 09:30 • 103064 перегляди

"Бойова ефективність значно зросла": у ГУР розповіли про навчання військових з КНДР у росії

Північнокорейські військові швидко опановують сучасну зброю та тактику в росії. ГУР повідомляє про значне покращення їхньої бойової ефективності та можливе збільшення контингенту.

Війна • 19 лютого, 08:20 • 62446 перегляди