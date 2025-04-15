"Для цього є більшість складових": Буданов вважає, що до кінця року можливе припинення вогню

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив про можливе припинення вогню в Україні до кінця 2025 року. За його словами, для цього вже є більшість необхідних складових, попри протилежні позиції сторін.