Збройні сили США зафіксували російські військові літаки в зоні оборони Аляски. У NORAD заявили, що ці польоти відбуваються регулярно.
Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.
росія завдала удару по Сумах балістичними ракетами "Іскандер-М". Буданов повідомив, що це зробили розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території воронезької та курської областей.
Відкрито перший публічний майданчик ГУР для відбору розвідників. Кандидати проходитимуть тестування та консультації, а середній показник проходження становить лише 1 зі 100.
За словами керівника ГУР, росія не буде значно зменшувати чисельність армії після війни, оскільки це суперечить її оборонній стратегії. Після завершення бойових дій вивільниться великий бюджет.
Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що під час війни не варто відкривати всю правду, оскільки свідомість людей може бути не готовою до жорсткої реальності.
За ініціативи ГУР Міноборони в Україні відкрито першу мечеть для військовослужбовців-мусульман «Ас-Салам». Кирило Буданов подякував бійцям за мужність та передав для мечеті збірки молитов.
Андрій Єрмак заявив, що питання обміну полоненими – пріоритет. Україна наголошує, що гуманітарний трек не менш важливий, ніж безпековий.
Telegram досяг позначки в 1 мільярд активних користувачів щомісяця, обігнавши багатьох конкурентів. Павєл Дуров заявив про незалежність та прибутковість месенджера.
росія досягла максимуму виробництва військової продукції та витрачає близько $1 млрд на день війни. У бюджеті рф на 2025 рік передбачено рекордні 32,5% на оборону.
Керівник ГУР вважає можливим припинення вогню у 2025 році, але сумнівається у досягненні сталого миру. За його словами, стратегічна мета РФ щодо України залишається незмінною.
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що замахи на його життя є нормальною річчю і не потребують драматизації. За три роки війни СБУ виявила 102 ворожі агентурні мережі, які планували вбивства керівництва України.
Керівник ГУР МО заявив, що росія прагне відновити імперію за зразком СРСР з країнами Варшавського договору, і наступними цілями можуть стати Польща, Чехія, Угорщина та Болгарія.
Керівник ГУР МО заявив, що росія бачить себе імперією і не зупиниться у спробах поглинути Україну. За його словами, рф потребує паузи для відновлення сил та дестабілізації ситуації в Україні.
росія посилює військову співпрацю з Іраном та Північною Кореєю для підтримки війни в Україні. КНДР постачає боєприпаси та планує передати балістичні ракети, а Іран допомагає з виробництвом дронів.
Увечері 23 лютого в Києві зафіксовано рух ворожих БПЛА та роботу протиповітряної оборони. Дрони наближаються до центру міста з півдня та північного сходу.
За словами керівника ГУР дата завершення війни залежить від домовленостей усіх сторін.
росія має намір виробити понад 7 млн артилерійських боєприпасів та мін великого калібру в 2025 році. Також планується виготовлення близько 3 тисяч ракет великої дальності.
Північна Корея почала масштабне постачання озброєння, включаючи 170-мм гаубиці та 240-мм РСЗВ.
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що рф продовжує наступ, але не досягає поставлених цілей. Ситуація на фронті залишається під контролем, попри наявні проблеми з обох сторін.
Начальник ГУР Буданов заявив, що керівництво рф усвідомило помилковість вторгнення через неправдиві дані розвідки. росія планувала захопити Київ за 3 дні, але їхні розрахунки виявилися хибними.
Керівник ГУР МО Кирило Буданов відповів, чи чекати нової масованої атаки рф перед річницею вторгнення. Як раніше повідомили у розвідці, за тиждень росія випустила по Україні понад 1150 дронів, 1400 авіабомб та 35 ракет.
Керівник ГУР МО Кирило Буданов у листопаді 2021 року передбачив плани російського вторгнення. Він наголошував, що збільшення допомоги від США могло б стримати напад рф.
Керівник ГУР МО висловив сумніви щодо ефективності введення миротворчого контингенту в Україну. Буданов також обговорив можливі формати гарантій безпеки, зазначивши складність питання НАТО.
Керівник ГУР пояснив, що мета Трампа - просто зупинити війну, без визначення переможця чи переможеного. Буданов прогнозує можливе припинення вогню до кінця 2025 року.
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив про можливе припинення вогню в Україні до кінця 2025 року. За його словами, для цього вже є більшість необхідних складових, попри протилежні позиції сторін.
Прем'єр-міністр України провів продуктивну розмову з главою уряду Польщі Дональдом Туском. Обговорили військову логістику, євроінтеграцію та підтримку 16-го пакету санкцій ЄС.
Уряд Південної Кореї заявив про готовність прийняти, захоплених у полон, північнокорейських солдатів. Серед полонених представників КНДР вже є бажання отримати статус біженця в Південній Кореї.
Керівник ГУР МО України Кирило Буданов заявив про спроби росії посварити Україну та Польщу. Він наголосив на важливості підтримки США та назвав українську армію найбільшою в Європі.
Північнокорейські військові швидко опановують сучасну зброю та тактику в росії. ГУР повідомляє про значне покращення їхньої бойової ефективності та можливе збільшення контингенту.