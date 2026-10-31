"Невдовзі будемо вдома": Лубінець показав перші кадри з евакуйованими з Олешок
Київ • УНН
Чотири літаки з жителями Олешок прибули до Гомеля. Дмитро Лубінець повідомив, що евакуйовані невдовзі будуть в Україні.
Евакуйовані з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, які прибули до білорусі, невдовзі будуть вдома. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який координує процес, 31 жовтня у соцмережах, показавши перші кадри з жителями Олешок, пише УНН.
Невдовзі будемо вдома! Наразі на території Республіки Білорусь — спільно з нашими людьми та навіть їхніми домашніми улюбленцями! Зовсім скоро більше деталей
Перед цим один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія 31 жовтня повідомив, що всі - чотири - літаки з жителями Олешок, які захотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, прибули в аеропорт Гомеля у білорусі, і за кілька годин евакуйовані з Олешок, разом з українською делегацією, будуть на території України.
Що відомо про гуманітарну місію в Олешках
Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Лубінець ще у ніч на 27 жовтня вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".
Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.
30 жовтня українська делегація безпечно дісталася до Олешок у межах гуманітарної місії. Того ж дня українська делегація разом з евакуйованими жителями тимчасово окупованих Олешок вирушила до Анапи, щоб звідти вилетіти літаками до білорусі, а далі автобусами дістатися додому.
Перша леді США Меланія Трамп особисто приділяє час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках.