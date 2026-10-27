Буданов оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках
Київ • УНН
В Олешках розпочалася гуманітарна місія з двостороннім припиненням вогню. Координацію забезпечує Дмитро Лубінець.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області, пише УНН.
Розпочалася важлива гуманітарна місія в Олешках. У районі проведення місії оголошено двостороннє припинення вогню
Що відбувається на місці
"Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Ми з ним у постійній взаємодії", - повідомив керівник ОП.
Буданов наголосив: "Критично важливо, щоб ця місія з порятунку наших людей пройшла успішно та безпечно. Щиро вдячний усім, хто залучений до проведення та забезпечення цієї операції. Життя кожного українця безцінне. Працюємо далі. Слава Україні!".
Лубінець, своєю чергою, ще вночі вказав у соцмережах: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості. Сьогодні в 3.00 за київським часом та 4.00 за московським, на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії, запроваджений режим припинення вогню".
Це, з його слів, відбувається у межах гуманітарної місії, яку ми проводимо спільно з уповноваженою з прав людини в російській федерації яною лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп. "Сторони дотримуються домовленостей, які ми досягнули, як керівники переговорних груп, з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою", - вказав Омбудсман.
"Я далі інформуватиму суспільство про новини, враховуючи насамперед безпеку цивільних осіб в Олешках та виконання встановлених домовленостей", - зауважив він.
Генштаб звернувся із важливим попередженням
Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення
Генеральний штаб ЗСУ закликав громадян орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення щодо гуманітарної операції.